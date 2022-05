Franciza 5 to go a ajuns la o medie de 16 cafenele noi deschise lunar

De la începutul acestui an, ritmul de expansiune 5 to go a ajuns la o medie de 16 unități deschise lunar, din ianuarie și până acum. Astfel, 64 de cafenele noi sunt deschise, iar 17 sunt în proces de amenajare.

„Începutul de an a venit cu semnale pozitive, care ne fac să credem cu și mai mare intensitate că vom încheia acest an cel puțin cu obiectiv îndeplinit 100% - 200 de unități deschise pe plan local. O realizare a acestui an este și conturarea modelului de business la nivel internațional. Am definit acest model, lansat deja cu succes pe 3 piețe internaționale – Franța, Belgia și Marea Britanie -, curând urmând a fi lansat și în Ungaria”, a declarat Radu Savopol, cofondator 5 to go.

Citește și: FRANCIZA SĂPTĂMÂNII BY wall-street.ro | Franciza 5 to go: cât te costă și de ce ai nevoie ca să fii proprietarul unei cafenele

Și anul acesta, 5 to go continuă să propună noi produse și concepte. Astfel, de curând, a fost lansat 5 to go PLUS, lansat printr-o locație concept pe strada Batiștei.

5 to Go se va lansa de asemenea în curând pe piața din Budapesta, printr-o colaborare cu un antreprenor local, menținându-și în același timp obiectivul de a ajunge la un total de 1,000 de cafenele în România, în următorii 5 ani.

Vezi și: 5 francize din HoReCa cu care poți intra în lumea antreprenoriatului: câți bani îți trebuie pentru a porni

Sursa foto: 5 to go

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: