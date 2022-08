Sunt ani de zile deja de când litoralul bulgăresc îi atrage pe turiștii români aproape ca un magnet. Aceeași Mare Neagră, dar cu alte condiții turistice, își așteaptă oaspeții în fiecare sezon, cu prețuri mult mai accesibile față de România. Deja aproape că nici nu ne-am mai mirat când am întâlnit o familie de români care vine de 10 ani în concediu la Nisipurile de Aur. Iată cum arată Perla litoralului bulgăresc în 2022, locul unde româna pare să fie a doua limbă.

Înainte de toate trebuie să vă spunem cam cât ne-a luat să ajungem acolo. Ca să nu prindem aglomerație, am plecat într-o marți dimineață, la ora 04.00, din Dâmbovița, iar ca să ajungem până la Nisipurile de Aur am băgat benzină de aproximativ 400 de lei.

La ora 09:30 eram deja la hotel. Am avut noroc pentru că am făcut check-inul chiar atunci, camera era deja libera și nu a mai trebuit să așteptăm. Ne-am cazat la un hotel de 3 stele, la care am plătit 1.123 de lei (450 de leva), 1.144 cu tot cu comision la plata cu cardul, pentru un sejur de 5 nopți, cu mic dejun inclus.

Pentru a avea și cina inclusă, se mai plătește în plus 20 de leva de persoană. Dar până la cină mai e, așa că ne-am pregătit pentru plajă, unde prețurile sunt acestea:

un șezlong: 12 leva

o umbrelă: 12 leva

o saltea: 3 leva

Cam scump cu totul, mai ales dacă ne raportăm la prețurile din România, unde, de pildă, în Eforie Nord găsești șezlonguri și la 35 de lei, cu umbrelă inclusă sau 40 de lei într-o stațiune cum este Venus. Important de precizat este faptul că la primele trei rânduri de șezlonguri de la malul mării, salteaua pentru șezlonguri e obligatorie, iar închirierea nu se poate face fără aceasta. Totodată, dacă vei încerca să muți șezlongul mai aproape de mare, vei fi atenționat de cei responsabilii de la închirieri că nu poți face asta.

Cu toate acestea, există și o porțiune de plajă „la liber”. Aici poți veni să stai direct pe prosop sau cearșaf să faci plajă, însă ar fi de preferat să vii dis de dimineață să prinzi loc pentru că nu vorbim de o suprafață foarte întinsă.

Citește și: Opt motive pentru care e mai avantajoasă o vacanță pe litoralul bulgăresc, în septembrie

Vacanță la Nisipurile de Aur. O scurtă trecere în revisă a prețurilor la mâncare și băuturi

Un porumb fiert, în stațiune, costă 4 leva, un frappe 5 leva, iar o înghețată de la aparat 2 sau 3 leva, în funcție de dimensiune. Dacă vrei să duci o amintire cu tine acasă, fie pentru tine, fie pentru cei dragi, găsești, spre exemplu magneți și la 1 leva. La restaurante, din nou prețurile diferă: o pizza poate fi de la 14.90 leva, un burger, de la 15.90 leva, o porție de stavrid costa 16.90 leva, iar pentru o porție de cartofi prăjiți vei plăti 7 leva. Pe o bere mare vei da 5 leva, ia pe una mică 4 leva, atât la plajă, cât și la restaurant.

Citeste si: Bulgaria: un pom laudat de la care avem de invatat

Nici în Bulgaria nu scapi de comercianți pe strada care vând pe plaja cu porumb, gogoși sau covrigi. Tot la ei vei găsi și suveniruri.

În ceea ce privește turiștii, deja nu mai e un secret că cei mai mulți sunt români, în timp ce următoarele două limbi străine pe care le auzi cel mai mult în jur sunt engleza și germana, asta pentru că britanicii și nemții s-au convins că litoralul bulgăresc regăsesc în mod cert prețuri mult mai accesibile față de multe alte destinații de vacanță din Europa.

Însă dată fiind proximitatea cu România, bulgarii sunt mai mult decât obișnuiți cu românii, motiv pentru care multe dintre meniurile de la restaurante sunt scrise și în română și până și angajații de la hoteluri și baruri au învățat limba română pentru a le fi de ajutor mai ușor turiștilor. Pentru mulți români, acest aspect este mai mult decât reconfortant și reprezintă un motiv în plus pentru a repeta experiența. De pildă, am întâlnit la Nisipurile de Aur o familie din Sibiu care ne-a spus că de 10 ani alege această stațiune. „Încă nu ne-am plictisit, tot mai vrem să venim”, ne-au spus aceștia.

Citeste si: Bulgaria cere negocieri cu Gazprom în legătură cu reluarea...

Sursa foto: Wall-Street.ro

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: