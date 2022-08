FOTO | Eforie Nord, în cel mai aglomerat weekend de pe litoral. Cât costă un șezlong și o bere pe plajă

Majoritatea touroperatorilor au estimat că cel mai aglomerat weekend pe litoral va fi cel de minivacanța de Sfânta Maria. Iată cum a arătat Eforie Nord în acest final de săptămână.

Am plecat spre mare cu trenul, cu un bilet CFR pe care am plătit 68 de lei, fiind achiziționat online (dacă l-am fi luat din gară acesta costa 72 de lei). De la Constanța către Eforie am călătorit cu un tren privat, cu doar 9 lei.

Am ajuns pe plaja aproape sufocată de turiști, dar pe care am găsit șezlonguri libere.

Pentru un șezlong am plătit 35 de lei, dar pe anumite porțiuni din plajă existau chiar și la 50 de lei.

Vremea a fost îngăduitoare cu noi, așa că ne-am relaxat pe plajă, unde o bere costa circa 8 lei. Iar dacă nu sunteți băutori de bere, o apă la doi litri, achiziționată de la magazinele din stațiune, costă 6 lei.

După o întâlnire prelungită cu soarele, am fost la masă, la Restaurantul pescăresc La stuf, unde am găsit următoarele:

Fructe mare - 43 de lei,

Saramură crap - 45 de lei,

Mic dejun - 32 de lei,

Salata bulgărească- 32 de lei,

Tagliatele cu fructe de mare - 46 de lei,

Bere draught Heineken - 9 lei,

Frappe - 14 lei,

Caffe latte -11 lei,

Apă plată /minerală - 10-13 lei.

Prețurile au fost acceptabile, poate chiar mai mici decât în Centrul Vechi din București.

Iată ce am găsit și în Jupiter, în urmă cu câteva săptămâni.

Dat fiind că luna august coincide cu perioada concediilor, cei mai mulți români și-au rezervat vacanțe pentru acest interval încă de când au fost lansate primele oferte. De asemenea, turiștii s-au orientat și către acele unități de cazare care oferă servicii suplimentare precum acces la piscină, plajă privată, locuri de joacă pentru copii, terenuri de sport etc.

“Se fac și rezervări pe ultima sută de metri, dar disponibilitățile la cazare se reduc de la o zi la alta. Ne așteptăm ca gradul de ocupare să fie aproape de 100% în acest weekend prelungit. În general, se rezervă pachete de trei nopți de cazare, de vineri până luni, dar sunt și turiști, mai ales din categoria celor care au rezervat sejururi din timp, care au optat pentru vacanțe mai lungi, de până la o săptămână, care să includă și această perioadă”, precizează Ionuț Nedea, CEO Litoralulromanesc.ro.

Citeste si: ANPC a propus închiderea a CINCI supermarketuri din sudul litoralului

Sursa foto: Wall-Street.ro

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Cristina Marin s-a alăturat redacției la începutul anului 2020, cu puțin timp înainte de declanșarea pandemiei. Coincidență sau nu, cei peste trei ani petrecuți în cadrul rețelelor private de sănătate din România au ajutat-o să înțeleagă mai bine relația dintre pacient și sistemul de sănătate autohton despre care scrie în prezent la publicația Wall-street.ro. Cristina se află în permanentă legătură cu medicii din spitalele românești și... Mai multe articole scrise de Cristina Marin »

Te-ar putea interesa și: