FOTO: Ce poți vedea în Nesebăr, unul dintre cele mai frumoase orașe de pe litoralul bulgăresc

Dacă stai la all-inclusive în Bulgaria și vrei să iei o pauză de la fructele de mare și de la piscină, poți trage o fugă în Nesebăr, cel mai vechi oraș din sud-estul Europei, această zonă fiind locuită de peste 3000 de ani.

Bulgaria este una dintre puținele țări din Uniunea Europeană care ne fură podiumul în clasamente când vorbim de titlul de cea mai slabă economie. Însă, când vorbim de turism, vecinii noștri ne iau fața în fiecare vară, chiar dacă ne scăldăm turismul estival în aceeași mare. Un motiv pentru care mulți turiști aleg Bulgaria în detrimentul României este, pe lângă condiții, prețurile mai accesibile.

Un exemplu de bune practici este Nesebăr, un oraș stațiune în apropiere de Burgas, în sudul țării. Așa că, dacă mergi în concediu pe plajele din Bulgaria și vrei să îți clătești ochii cu o atmosferă de oraș medieval, Nesebăr trebuie să fie un punct în care să oprești.

Nesebăr: oraș cu 40 de biserici, una la fiecare 250 de locuitori

Clasamentul celor mai vechi orașe din continent este tot timpul discutabil, dar arhitectura din Nesebăr îl dă de gol că ocupă o poziție de top în acesta. Nesebăr a fost fondat în urmă cu peste 3.000 de ani și se află în întregime sub protecția UNESCO fiind consider un oraș-muzeu. În orașul vechi au mai rămas multe lucruri de la traci, greci și romani antici, dar pare mai degrabă un oraș medieval decât unul antic.

Nesebăr mai poartă și numele de „orașul celor 40 de biserici”, datorită numărului impresionat de lăcașuri de cult. Un lucru interesant este că, cu toate că orașul a fost sub ocupație turcă timp de patru secole, toate bisericile de acolo au rămas ortodoxe. Acesta este renumit ca fiind orașul cu cel mai mare număr de biserici pe cap de locuitor, cu un total de 40 de biserici, însă doar 11 dintre ele sunt încă în picioare. Dacă am face un calcul cu numărul actual de locuitori (aproximativ 10.000), există o biserică pentru fiecare 250 de locuitori.

Cât costă o bere și o salată bulgărescă în Nesebăr

Prețurile din stațiunile turistice bulgărești sunt mai mari decât în restul țării, dar, cu toate acestea, tot nu depășesc prețurile de pe litoralul românesc. Dacă în România nu prea găsești porumb fiert sub 15 lei, în Bulgaria acesta costă undeva la 3-4 leva (8-10 lei). Un lucru pe care l-am remarcat personal este că tarabele de porumb fiert sau vată pe băț nu prea afișează prețul, iar, conform localnicilor, comercianții obișnuiesc să fixeze costul în funcție de „ce haine poartă turistul”.

Când vorbim despre prețurile la restaurante, acestea sunt aproape similare cu cele din stațiunile de la noi. Prețul unei beri pleacă de la 4 leva/ 11 lei (pentru berea locală), o cafea costă între 3 și 6 leva/ 8 - 15 lei, iar o salată bulgărească aproximativ 30 de lei. Dacă vrei să îți păcălești foamea cu o gustare din supermerket, regula generală este să cumperi din cel mai îndepărtat magazin față de centrul stațiunii. Prețurile de la chișcurile de pe plajă diferă destul de mult de cele de la periferia orașelor, de la retailerii mai mari.

Toate aceste costuri sunt puse pe seama inflației ridicate cu care s-a confruntat Bulgaria în ultimul an. Cu toate acestea, peisajul prețurilor pare mai optimist: rata anuală a inflației în Bulgaria a scăzut la 11,6% în aprilie 2023, de la 14% în luna precedentă, conform Trading Economics. Chiar și în contextul inflației în scădere, prețurile nu se vor reduce, doar vor avea o creștere mai lentă, după cum a explicat anterior economistul Adrian Codirlașu.

Bulgarii vor să facă profit cu chipul lui Stalin: poți să îți cumperi ca „amintire” o cană cu secera și ciocanul sau un tablou cu dictatorul

Un lucru care mi s-a părut ieșit din comun este că, la nu mai puțin de 3 magazine de suveniruri (orașul nu are mai mult de 10 astfel de magazine), am găsit „amintiri” pentru cei care regretă regimul comunist. Încercând să pozez aceste suveniruri, am fost certată de un comerciant care mi-a zis că fotografierea este interzisă. Motivul? Este ilegal să comercializezi astfel de produse.

Conform codului penal bulgar, persoanele care predică ideologia fascistă sau orice altă ideologie antidemocratică pot fi pedepsite cu o pedeapsă de până la trei ani de închisoare sau cu o amendă de până la 5.000 de leva (2.500 de euro). Mai mult de atât, din 2016, Bulgaria are o lege care interzice afișarea în public a simbolurilor comuniste - o lege care este rareori respectată, conform publicației Balkan Insight.

Cazare în Nesebăr: punctul la care România are de învățat de la bulgari

Opțiunile de cazare în Bulgaria sunt mult mai extinse decât în România, fiind pentru toate buzunarele. Una dintre opțiuni, dacă vrei să plătești un preț fix din prima, este să alegi hotelurile all-inclusive. Aici poți să stai liniștit că bugetul alocat inițial pe vacanță nu se va schimba foarte mult, fiindcă nu va trebui să dai bani suplimentari pe mâncare și băuturi.

Unul dintre principalele dezavantaje ale regimului all-inclusive este că nu te poți aventura foarte mult să guști și din preparatele altor restaurante, asta dacă nu ai un buget care să-ți permită să le plătești pe amândouă. Din fericire, majoritatea restaurantelor din resorturi înglobează mai multe tipuri de bucătării, ceea poate să-ți satisfacă toate poftele.

Dacă mergi cu copiii, o opțiune mai mai potrivită este cazarea la Sol Nessebar Palace, un complex format din 3 hoteluri, piscine, un parc acvatic și bucătării din toate țările. Pentru un sejur de trei nopți și transport cu autocarul din București prețul este de aproximativ 369 euro de peroană, prin intermediul agenției de turism Hello Holidays.

