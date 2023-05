Când corpul spune nu: cartea care te ajută să spui nu stresului 

De câte ori nu ai avut probleme din cauza situaţiilor stresante din viaţa ta? Nu ne referim strict la ceea ce a provocat situaţia, ci la modul în care te simți. Probabil ai observat că uneori, stresul se manifesta și la nivel fizic: dureri de cap, dureri în tot corpul, stare de oboseala, lipsa optimismului, insomnii, afectiuni digestive, agravarea sau chiar declanșarea anumitor probleme de sanatate. Acestea sunt doar cateva dintre manifestări ale efectelor stresului asupra noastra. Cu timpul, stresul cronic poate avea efecte serioase asupra sanatatii tale, astfel ca ar trebui sa iei masuri din timp. În continuare, îți vom prezenta ce poți face pentru a reduce stresul din viața ta.

Primul pas pentru a conștientiza ce-ti face stresul este sa citești cărți de specialitate. Una dintre cele mai bune lansate în ultimii ani, care a ajutat milioane de oameni din întreaga lume este Cand corpul spune nu de Gabor Mate. Este o carte ce iti va schimba total modul de a gândi despre stres și care va fi punctul de plecare pentru a-ti schimba viața într-un mod foarte bun.

Cine este Gabor Mate? Probabil te întrebi de ce sa citești cartea acestui autor și cum poți avea siguranța că te va putea ajuta. Gabor Mate este un medic canadian de origine maghiara care de-a lungul carierei a studiat cum afectează stresul corpul si ce fel afectiuni poate agrava sau declanșa.

La începutul carierei, Gabor Mate a fost medic de familie și astfel a reușit sa fie mai apropiat de pacienții săi și sa inceapa sa discute si despre ceea ce ii framanta. Apoi, Gabor Mate a fost coordonatorul unui centru de ingrijiri paliative si a lucrat si cu persoane afectate de tot felul de dependențe. In acest mod, a aflat ca pacienții au avut fie vieți traumatizante, încă din copilărie, fie au suferit șocuri la maturitate. Cei mai mulți au experimentat si stresul cronic din cauza vieții pe care au avut-o: relații toxice, locuri de munca la care nu puteau renunța, boala celor dragi si multe altele. Astfel, Gabor Mate a început sa faca legatura dintre stres si anumite afectiuni si dependente. Inclusiv autorul a observat ca a avut anumite dependente care începuseră sa ii afecteze viața si a identificat cauza lor.

Cartea prezinta exemple de pacienti care au avut probleme grave de sanatate si stresul de la care au pornit. Cu toate ca poate părea o carte tristă, din fericire, autorul prezinta si modul in care stresul poate fi diminuat. Mai bine spus, modul in care lasi stresul sa te afecteze. Deși nu poți controla unele situații din viața ta, este bine de stiut ca poti controla felul cum te afecteaza si poti identifica momentul in care corpul tău începe sa iti spuna ca este afectat de ceea ce simți.

Sursa foto: Freepik.com

