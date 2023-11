Peste 50 de expozanți din domeniul ciocolatei își aduc colecțiile de Crăciun la Chocolate Saga, târgul ciocolatierilor din România. Timp de 3 zile, între 17 și 19 noiembrie, la Ghica House, în Centrul Vechi al Bucureștiului, aceștia își vor expune produsele, de la dulciuri și praline inedite, la cadouri personalizate, pachete speciale și daruri de lux.

De asemenea, pe perioada târgului vor avea loc 16 demonstrații live susținute de maeștri ciocolatieri români și 4 ateliere pentru public, în care participanții vor experimenta pictura în ciocolată, felul în care se fac pralinele, dar și modelaje dulci pentru turtă dulce.

Unul dintre aceștia, Sweeteria, a adus la această ediție Chocolate Saga "pralina perlă", premiată în cadrul Black Sea Fish Festival - o pralină din ciocolată albă fără zahăr, cu ganache de lămâie și spirulină cruncky, realizată în colaborare cu ciocolatier Vlad Niculescu.

Cum se fac pralinele vegane

Mai mult decat atât, Vlad Niculescu va susține o demonstrație live de praline fără zahăr în deschiderea evenimentului, iar Carmela Dragomir, deținătoarea premiului celei mai bune praline din lume, va arăta publicului cum se creează o pralină vegană.

Carmela Dragomir, deținătoarea cofetăriilor Delice& Dulcelle, va prezenta de asemenea și o colecție pentru sărbători - de la globuri umplute cu creme și până la tablete artizanale, iar brandul RA.I by Stefan Niță lansează o colecție de deserturi 100% vegană, fără zahăr, gluten sau lactoză.

Bijuterii în formă de tablete de ciocolată

Totodată, galeriile Voicu, școala de bijuterie din București, prin brandurile IUKA si JKULT, va aduce o colecție de bijuterii de lux, realizate special pentru Chocolate Saga: cercei și medalioane din aur în formă de tabletă de ciocolată.

"Am fost și la prima ediție și a fost foarte ok, și ca organizare și ca promovare, erau foarte mulți vizitatori. Suntem foarte mulțumiți, de aceea am revenit și la a doua ediție", a declarat pentru wall-street.ro Janosi Csanad, fondator Delimag.

De asemenea, acesta a adăugat faptul că a avut ideea de a aduce în România produse care nu se regăsesc în fiecare hipermarket, el și echipa Delimag căutând întotdeauna produse care sunt "un pic mai de calitate" decât cele care există pe piață.

Nu în ultimul rând, organizatorii subliniază faptul că peste 50% dintre producătorii români de ciocolată prezenți la Chocolate Saga au cel puțin un premiu național sau internațional câștigat.

Sursa foto: Wall-street.ro

