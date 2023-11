Concursul de Vinuri Spumante Românești, ajuns anul acesta la ediția cu numărul 5, își va disputa în premieră finala în două capitale europene simultan: la București și Amsterdam, pe 4 decembrie, fiind găzduit de Aria TNB, respectiv de Amsterdam Wine Academy. Concursul de Vinuri Spumante Românești este singura competiție de acest tip din România, în vreme ce țara noastră cumulează la acest moment 117 mărci locale de spumant.

Noutatea ediției din acest an este reprezentată de jurizarea unor spumante la sticlă magnum (1,5 l, față de cea clasică de 0,75 l).

Fiecare echipă de jurizare din cele 2 țări este formată din câte 10 specialiști, români și străini, printre care somelieri cu recunoaștere internațională, deținători ai titlurilor și certificărilor de excelență DipWSET/Wein Akademiker, ASI Gold, studenți ai „The Institute of Master of Wine”, educatori, bloggeri și membri ai „The Circle of Wine Writers” reuniți de către organizatorii Iulia Țigău, la Amsterdam, respectiv de Tiberiu Onuțu, la București.

La ediția din 2023 concurează majoritatea celor 29 de producători români care cumulează pe piață 117 mărci de vinuri spumante. O noutate față de edițiile anterioare este reprezentată de includerea în concurs a unui nou producător, intrat recent pe această piață, respectiv Tenuta Mosconi.

„(...) ...prin expunerea internațională, dorim să contribuim la consolidarea reputației spumantului românesc pe piețele externe”, a declarat Tiberiu Onuțu, inițiatorul concursului.

Jurizarea va fi organizată pe secțiuni, în funcție de metoda de obținere, cu accent pe metoda tradițională (a doua fermentație în sticlă) și metoda Charmat (a doua fermentație în rezervoare de inox).

Concursul a luat naștere în 2018 cu scopul de a evidenția cei mai buni producători și cele mai bune vinuri spumante românești, pe fiecare categorie în parte.

Printre jurații care vor participa la jurizarea de la Amsterdam Wine Academy se numără Anja Vondenhoff DipWSET, Wein Akademiker și președinte al Weinakademiker Club, Certified Sommelier/The Court of Master Sommeliers, Europees Meilleur Formateur en vin de Champagne 2011, Kristel Balcaen DipWSET, studentă MW, Roos Stevens DipWSET, ASI Gold, Maître-Sommelier Restaurant Bridges, Amsterdam și Sue Eames DipWSET, Committee Member, Circle of Wine Writers.

La București, din comisie fac parte Horia Hasnaș, unul dintre membrii echipei campioane la degustarea în orb și Ladislau Kristoff, somelier, specialist gourmet și consilier în industria luxului.

Sursa foto: Unsplash

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: