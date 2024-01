STUDIU Românii și mersul la sală: Câți, dintre cei care își fac abonament în ianuarie, merg până la finalul anului

SanoPass FIT by MedLife, companie de MedTech care integrează servicii medicale, de wellness, prevenție și fitness, prezintă cifrele înregistrate în anul 2023, oferind o perspectivă detaliată asupra comportamentului abonaților. Rezultatele analizei de portofoliu arată că 40% dintre cei care s-au înscris la o sală de fitness în luna ianuarie au menținut constantă frecvența până în luna aprilie și doar 14% dintre consumatori au rămas activi până la finalul anului.

În 2024, SanoPass FIT își propune să îmbunătățească procentul de retenție, promovând abonamentele anuale ca soluție pentru un stil de viață sănătos pe termen lung și are în vedere implementarea unor programe de răsplătire a fidelității pentru a menține activă motivația abonaților.

Datele SanoPass FIT reflectă, pe de o parte, o tendință generală în industrie, specifică începutului de an, dar în același timp, evidențiază oportunități semnificative pentru îmbunătățirea retenției pe termen lung și nevoia de a menține activ angajamentul consumatorilor din România, când vine vorba de mișcare. În ceea ce priveşte durata medie de utilizare, abonații SanoPass FIT au frecventat sala de fitness timp de 4 luni pe an în medie, cu o prezenţă de 9 vizite lunare.

În acest context, compania îşi răsplătește clienţii care achiziţionează un abonament SanoPass FIT, sau îl păstrează pe cel existent, cu 10% din valoarea recurenței abonamentului, sumă care este direcționată direct în bugetul de analize medicale. Fiecare abonat poate să acumuleze până la 300 de lei în bugetul dedicat analizelor de laborator, pe care le poate utiliza în rețeaua de clinici partenere SanoPass, din întreaga țară.

Potrivit unui studiu publicat în Journal of Aging and Physical Activity, persoanele active fizic au o speranță de viață mai lungă comparativ cu cele care duc un stil de viață sedentar. În plus, activitatea fizică a fost asociată cu reducerea riscului de depresie și anxietate în rândul femeilor.



Profilul demografic al abonaților SanoPass FIT în 2023 reflectă o tendință de creștere echilibrată și diversificată în ceea ce privește atragerea ambelor sexe în sălile de sport, portofoliul de clienți fiind reprezentat în proporție de 55% bărbați și 45% femei. Compania observă o evoluție semnificativă privind interesul pentru sport în rândul femeilor, comparativ cu anii precedenţi, când procentul abonatelor era de doar doar 33%.



„Femeile din portofoliul nostru au avut o vârstă medie de 31,2 ani, în timp ce bărbații de 29,5 ani (...) Pentru anul 2024 ne propunem să atragem în activitățile sportive mai multe femei din acest segment de piață și să consolidăm un portofoliu cu vârsta medie de 32 de ani”, precizează Andrei Vasile, fondatorul SanoPass by MedLife.

Sursa foto: Thanumporn Thongkongkaew / Shutterstock.com

