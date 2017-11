Tempo Advertising a lansat recent divizia de evenimente Tempo BTL, agentie ce va condusa de Carmen Zahiu (Rotaru), fost director general la MediaPro Studios. Zahiu se intoarce in cadrul Tempo, agentie in care si-a facut debutul in publicitate in 2004, in functia de junior executive in departamentul de BTL.

In 2006 Zahiu a devenit BTL director Tempo Advertising, pozitie pe care a ocupat-o pana in 2010. In toata aceasta perioada, Carmen Zahiu a lucrat si coordonat proiecte pentru clientii agentiei, printre care Danone, Orange, Petrom, Raiffeisen Bank, Mercedes-Benz Romania , Colgate Palmolive, Actavis, Realitatea TV, Unilever, Kiwi Finance, New Kopel, Porsche Group, etc.

In 2010 a preluat functia de director de vanzari la studiourile MediaPro, unde a infiintat divizia de BTL a MediaPro, numita MediaPro Live Events, lucrand pentru clienti externi precum OMV Petrom, Mercedes-Benz Romania, BAT, ALD � i ProTV si MediaPro Entertainment.

„Alaturi de mine au venit in echipa Tempo BTL patru oameni din Media Pro, printre cei mai buni din piata in materie de evenimente, productie si teren. Am unit aceste forte cu echipele creative si de project de management din Tempo si a rezultat o echipa completa de BTL cu o abordare cu adevarat inovatoare. Avem event producer, event set designer, 3D artist, strategie, copywriteri, art directori specializati in BTL. Pe langa echipa permanenta, avem o baza larga de parteneri cu care colaboram in functie de necesitatile proiectului, de la regizori de eveniment, scenaristi si scenografi, la furnizori de echipament tehnic special. Rezultatul este o echipa de productie completa ce a demonstrat ca poate aborda proiecte oricat de complexe, de la evenimente la show-uri de televiziune. Pana la urma, si BTL-ul este un show!,” a declarat Carmen Zahiu, managing partner Tempo BTL.