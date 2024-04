Top filme în weekend: ”Civil War” pe primul loc în box office

Filmul "Civil War", care trage un semnal de alarmă despre prăbuşirea ordinii publice în Statele Unite, s-a clasat în fruntea box-office-ului nord-american chiar din primul său weekend de proiecţii, potrivit estimărilor publicate duminică de compania de specialitate Exhibitor Relations. În cinematografele din România, filmul este distribuit de Vertical Entertainment.

Acest lungmetraj regizat de britanicul Alex Garland, în care care Kirsten Dunst joacă rolul unei fotojurnaliste într-o Americă aflată în pragul unui război civil şi care se confruntă cu secesiunea statelor California şi Texas, a obţinut încasări de 25,7 milioane de dolari pe durata weekendului trecut în Statele Unite şi Canada.



Cu câteva luni înaintea alegerilor prezidenţiale americane, lungmetrajul încearcă să descrie cât se poate de realist haosul şi sălbăticia care ameninţă Statele Unite pe termen scurt.



Filmul "Godzilla x Kong: The New Empire" a pierdut poziţia de lider şi a coborât pe locul al doilea, cu încasări de 15,4 milioane de dolari. Această peliculă, ce prezintă noile aventuri ale personajelor Godzilla şi King Kong, care îşi unesc de această dată forţele pentru a lupta împreună împotriva unui inamic comun, ocupase primul loc în precedentele două weekenduri.



Pe locul al treilea s-a menţinut "Ghostbusters: Frozen Empire", cu încasări de 5,8 milioane de dolari. În noul opus al francizei "Ghostbusters", vânătorii de fantome se confruntă de această dată cu ameninţarea unei noi ere glaciare.



"Kung Fu Panda 4", cel mai recent episod din saga animată produsă de DreamWorks Animation, care combină umorul cu artele marţiale, a urcat o poziţie până pe locul al patrulea, cu încasări de 5,5 milioane de dolari.



Filmul "Dune: Part Two" refuză să părăsească topul 10 după şapte săptămâni de proiecţii şi chiar a urcat o poziţie în raport cu săptămâna trecută, ocupând locul al cincilea cu 4,3 milioane de dolari. Acest lungmetraj SF regizat de canadianul Denis Villeneuve a obţinut încasări de 272 milioane de dolari în America de Nord şi de 683 milioane de dolari la nivel mondial.



Topul 10 al box-office-ului nord-american este completat de următoarele producţii cinematografice:

6. "Monkey Man" (4,1 milioane de dolari)

7. "The First Omen" (3,8 milioane de dolari)

8. "The Long Game" (1,4 milioane de dolari)

9. "Shrek 2" (reeditare specială cu ocazia celei de-a 20-a aniversări - 1,3 milioane de dolari)

10. "SUGA | Agust D TOUR 'D-DAY' THE MOVIE" (991.000 de dolari).

Sursa foto: Vertical Entertainment

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: