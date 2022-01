„Spiderman: No Way Home” a depășit „Scream”, urcând pe primul loc în box-office

''Spider-Man: No Way Home'', cel mai recent capitol cinematografic al aventurilor omului-păianjen, a urcat pe prima poziţie a box-office-ului nord-american, cu încasări de 14,1 milioane de dolari în acest weekend, potrivit datelor provizorii publicate duminică de Exhibitor Relations, companie specializată în analize şi statistici din industria cinematografică.

''Spider-Man'', prima peliculă din era COVID-19 care obţine încasări de peste un miliard de dolari în America de Nord şi pe plan internaţional la scurt timp după lansare, şi-a luat astfel revanşa după ce a fost detronat pentru scurt timp din fruntea box-office-ului nord-american, după weekendul trecut, de filmul de groază ''Scream'', scrie AFP, preluată de Agerpres.

La şase săptămâni de la lansare, filmul produs de Sony continuă să aducă o rază de speranţă unei industrii cinematografice care se luptă să îşi revină după perioada dificilă cauzată de pandemie, cu încasări la nivel mondial de 1,69 miliarde de dolari.



Noua versiune din saga ''Scream'', cea de-a cincea, se situează astfel pe locul secund. Filmul de groază de la Paramount Studios a încasat 12,4 milioane de dolari în cinematografele din SUA şi Canada de vineri până duminică.

Al treilea loc pe podium este ocupat de filmul de animaţie de la Universal Studios ''Sing 2'', care a acumulat 5,7 milioane în acest weekend.

O altă producţie Universal, noua dramă romantică ''Redeeming Love'' se situează pe a patra poziţie, cu încasări de 3,7 milioane de dolari. Această parabolă pe tema păcatului şi a mântuirii, a cărei acţiune este plasată în California în timpul Goanei după aur, a fost mai populară în rândul publicului, cu precădere cel din sudul conservator al Statelor Unite, decât în rândul criticilor.



''The King's Man'', un prequel al filmelor de spionaj ''Kingsman'', cu actorii Ralph Fiennes, Gemma Arterton şi Rhys Ifans în distribuţie, se menţine pe cea de-a cincea poziţie, cu 1,8 milioane de dolari.



Restul clasamentului top 10 este ocupat de următoarele producţii:



6. ''The 355'' (1,6 milioane de dolari)



7. ''American Underdog'' (1,2 milioane de dolari)



8. ''The King's Daughter'' (750.000 de dolari)



9. ''West Side Story'' (698.000 de dolari)

