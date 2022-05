[FOTO] Cineplexx lansează serviciul VIP, cu acces nelimitat la bufet și săli modernizate

Cineplexx a lansat în România First Class Cinema, un serviciu premium care include în prețul biletului un menu aflat sub supervizarea chef-ului Patrizia Paglieri, snacksuri, băuturi și acces în sălile de cinema VIP din Cineplexx Băneasa.

First Class Cinema de la Cineplexx Băneasa are un lounge cu o capacitate de 90 de persoane și două săli moderne a câte 43 de locuri fiecare. Prețul biletului include atât filmul, cât și acces nelimitat la bufet, băuturile răcoritoare sau alcoolice, plus popcorn și nachos la intrarea în sală. Biletele pot fi achiziționate direct din cinema sau online pe www.cinemagia.ro.

Operatorul nu a anunțat un preț standard al biletelor, însă în momentul de față prețul acestora variază între 120 și 140 lei pentru filmul Top Gun: Maverick

Ca nivel de investiție pentru recondiționarea spațiului de 600 m2, cea mai mare parte a bugetului a fost alocat modernizării echipamentelor tehnolgice și de proiecție din sălile de cinema, dar a vizat și schimbarea completă de mobilier și design interior.

”Pandemia a fost o lovitură puternică pentru industria noastră și ne-a ținut închiși aproape doi ani. Cu toate acestea, din momentul în care am redeschis, ne-am menținut promisiunea de a investi în piața din România și vom continua să o facem nu doar prin modernizarea locațiilor deja existente cu servicii de calitate și tehnologie nouă de cinema, cât și prin deschiderea de noi cinematografe. Vom reveni cu vești bune în viitorul apropiat. Cineplexx Băneasa este o locație foarte importantă pentru noi și întreaga echipă s-a implicat enorm în realizarea acestui proiect. First Class Cinema se dorește a fi cea mai selectă și comepletă locație ca ofertă pe piața de cinema”, a declarat Harry Antonopoulos, Managing Director al Cineplexx România și Grecia.

Cineplexx este unul dintre cei mai importanți operatori de cinematografe din Europa Centrală și de Est, cu o experiență de peste 50 de ani în industrie și al doilea cel mai important lanț de cinematografe pe piața românească. Compania deține în prezent peste 60 de cinematografe în 12 țări: Austria, Slovenia, Croația, Bosnia și Herțegovina, Serbia, Muntenegru, Kosovo, Albania, Macedonia de Nord, Grecia și Italia. În România deține cinci locații tip multiplex – Băneasa, Titan, Satu-Mare, Sibiu și Târgu-Mureș – cu angajamentul asumat de extindere a portofoliului cu alte noi locații în viitorul foarte apropiat.

Sursa foto: Cineplexx

