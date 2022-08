House of Dragons, spin-off-ul Game of Thrones, face audiențe record

Serialul "House of the Dragon", un prequel aşteptat cu mare nerăbdare de fanii superproducţiei TV "Game of Thrones", va avea un al doilea sezon, după ce episodul său pilot a înregistrat o audienţă record pe canalul HBO şi pe platforma de streaming HBO Max, informează Reuters, preluat de Agerpres.

Având la bază cartea "Fire & Blood" a scriitorului George R. R. Martin, acest serial fantasy are o acţiune plasată cu 200 de ani înaintea evenimentelor relatate în "Game of Thrones" şi se concentrează asupra detaliilor care explică felul în care casa domnitoare Targaryen din regatul fictiv Westeros ajunge să decadă în urma unui război civil.



Intriga începe cu o secvenţă în care regele Viserys Targaryen (interpretat de Paddy Considine) trebuie să aleagă persoana care va deveni moştenitorul său - fratele său, prinţul Daemon (jucat de Matt Smith), sau fiica lui, prinţesa Rhaenyra (interpretată de Emma D'Arcy).



"Focul domneşte. #House of the Dragon va continua cu al doilea sezon", precizează un mesaj publicat pe contul oficial de Twitter al serialului "House of the Dragon".



Premiera de duminică seară a acestui serial TV a atras aproape 10 milioane de telespectatori pe canalul HBO şi pe serviciul său de streaming HBO Max în Statele Unite, înregistrând cea mai mare audienţă obţinută vreodată de un serial nou original din istoria acestei reţele de televiziune, au anunţat reprezentanţii HBO.



În Marea Britanie, unde "House of the Dragon" este difuzat de Sky Atlantic şi de serviciul său de streaming NOW, episodul-pilot a fost de asemenea foarte bine primit de fani şi de criticii de specialitate.



Serialul "Game of Thrones", lansat pe micile ecrane în 2011, a devenit ulterior un adevărat fenomen cultural. Această producţie a postului HBO, recompensată cu numeroase premii de mare prestigiu, s-a încheiat în 2019 cu un sezon final care a generat însă opinii împărţite în rândul fanilor.

