Noul film Avatar domină topul încasărilor în cinematografe de peste o lună

Filmul "Avatar: The Way of Water" continuă să domine box office-ul nord-american, cu încasări de peste 15 milioane de dolari în acest weekend, potrivit estimărilor publicate duminică de compania de specialitate Exhibitor Relations, ajungând pe locul al patrulea în topul filmelor cu cele mai mari încasări, informează AFP, preluat de Agerpres.

Lungmetrajul lui James Cameron "este numărul unu de şapte săptămâni (...), o performanţă care nu a mai fost egalată" de când regizorul a lansat primul "Avatar", în 2009, a precizat compania pe Twitter.

Sumele importante obţinute din vânzarea de bilete în restul lumii - inclusiv 237 de milioane în China - au ajutat la propulsarea "Avatar 2" pe locul al patrulea în topul filmelor cu cele mai mari încasări - cu 2,117 miliarde (neajustate la inflaţie).

În urma acestei performanţe, Cameron devine regizorul a trei dintre cele patru filme cu cele mai mari încasări: "Avatar", "Titanic" şi "Avatar 2", în timp ce "Avengers: Endgame" al studiourilor Disney şi Marvel ocupă locul doilea în acest clasament.

Pe locul secund în acest weekend s-a clasat "Puss in Boots: The Last Wish", cu încasări de 10,6 milioane de dolari. În acest film pentru copii inspirat din universul "Shrek", felina porneşte într-o aventură epică pentru a-şi redobândi cele nouă vieţi.

Ultimul loc al podiumului este ocupat de "A Man Called Otto", cu Tom Hanks în rolul principal şi încasări de 6,8 milioane de dolari. În această adaptare a romanului "A Man Called Ove" al scriitorului suedez Fredrik Backman, Tom Hanks joacă rolul unui pensionar morocănos care se "înmoaie" după ce îşi întâlneşte vecinii optimişti.

Thriller-ul "M3GAN", povestea unui robot-păpuşă, programat să fie cel mai bun însoţitor al unei fetiţe rămase orfane, care începe să capete o viaţă proprie, ocupă poziţia a patra, cu încasări de 6,4 milioane de dolari.

Locul al cincilea este ocupat de un new-entry, filmul de acţiune indian "Pathaan", cu încasări de 5,9 milioane de dolari.

Sursa foto: Forum Film

