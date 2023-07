Data Revolt Agency, al 4-lea an consecutiv în topul agențiilor de publicitate digitală și marketing

În doar 5 ani de la înființare, Data Revolt își securizează pentru al 4-lea an consecutiv un loc în topul agențiilor de publicitate digitală și marketing publicat de Forbes Magazine.

Loiali motto-ului “Honest, Reliable, Happy”, Data Revolt și-a asigurat un loc central în piața de publicitate digitală din România, oferind nu doar servicii de top, ci și devenind un partener de încredere pentru clienții săi.

Data Revolt: o poveste despre încredere, în digital

În 2018 porneam la drum cu o echipă de 10 specialiști entuziaști, urmărind viziunea membrilor fondatori, Cosmin Nastasa și Bogdan Zaharia. Viziunea de a crea una dintre puținele agenții de digital marketing din România care să ofere servicii de publicitate digitală bazată pe date, ce includ Performance Marketing, Programmatic, Analytics, SEO, Content Marketing, Marketing automation, e-commerce, martech, UX/UI design ți consultanță.

5 ani mai tarziu, Data Revolt înseamnă o echipă de peste 60 de membri, un portofoliu de peste 80 clienți din 23 țări, și o cifră de afaceri de aproape 5 milioane de euro.

De-a lungul acestor ani, ne-am respectat angajamentul de a fi partenerul de care clienții noștri au nevoie pentru atingerea obiectivelor, pentru o creștere durabilă și pentru a-și aduce businessul la următorul nivel folosind puterea datelor. Recunoașterea calității premium a serviciilor noastre a venit sub forma premiilor IAB MIXX Awards la categoria “Most effective use of data”, Search Excellence Awards și Youtube Awards - oferite de Google. Mai mult decât atât, Data Revolt se poate mândri cu certificarea de Google Marketing Platform și cu statutul Google Premium Partner, intrând în grupul exclusivist al agențiilor de marketing recunoscute la nivel global.

De asemenea, intuind nevoia în creștere a clienților noștri pentru servicii și soluții online integrate, extinderea Data Revolt pe piața românească a venit firesc prin parteneriate cu companii complementare precum Mad About Digital, ThinkDigital, Kochava, Flowpoint, Mixpanel, Segment, Adjust. Ca urmare, am devenit una dintre puținele agenții de digital care, pe baza specializării în martech, oferă soluții de tag management și analytics avansat.

Ce rezervă viitorul pentru Data Revolt?

Pentru că succesul este în primul rând despre oameni, Data Revolt își propune să își extindă echipa actuală prin crearea de programe de mentorat dar și prin susținerea creșterii profesionale a actualei echipe.

Pentru clienții noștri, ne propunem să livrăm în continuare strategii de marketing digital și consultanță de business “data driven”, în stilul ce ne-a consacrat. În plus, avem în plan parteneriate și achiziții strategice dar pregătim pentru lansare și noi produse integrate, a căror nevoie se face simțită într-o piață aflată în continuă maturizare.

Sursa foto: Data Revolt

