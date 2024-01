Universal, cea mai mare companie din industria muzicală, își retrage melodiile de pe TikTok

Cea mai importantă companie din industria muzicală mondială, Universal Music Group (UMG), a anunţat că îşi retrage melodiile de pe reţeaua socială TikTok, după ce negocierile cu această platformă au eşuat din cauza unor probleme precum remunerarea artiştilor şi a compozitorilor, transmite AFP, preluat de Agerpres.

Într-o scrisoare deschisă, Universal a acuzat TikTok că "încearcă să construiască o afacere bazată pe muzică, fără a plăti o valoare corectă pentru muzică".



Cele două părţi au discutat termenii unui nou acord, contractul existent urmând să expire miercuri. Cu toate acestea, acordul nu a fost reînnoit.



Într-un comunicat, TikTok a afirmat că este "trist şi dezamăgitor că Universal Music Group a pus propria lăcomie înaintea intereselor artiştilor săi".



Printre problemele ridicate în timpul negocierilor s-au numărat "compensaţii adecvate" pentru artişti şi compozitori, siguranţa online pentru utilizatori, precum şi protejarea artiştilor faţă de daunele provocate de inteligenţa artificială, se mai arată în scrisoarea UMG.



Însă, pe măsură ce negocierile au avansat, "TikTok a încercat să ne intimideze pentru a accepta un acord cu o valoare mai mică decât cea a acordului precedent, mult sub valoarea de piaţă corectă şi care nu reflectă creşterea lor exponenţială", a precizat Universal.



Marile case de discuri primesc redevenţe de la platformele de streaming şi reţelele sociale.



Cu toate acestea, Universal a declarat că TikTok a propus să plătească "o rată care nu este decât o fracţiune din cea plătită de marile platforme într-o situaţie similară".



Calificând declaraţiile Universal drept "false", TikTok a declarat că Universal "a ales să se îndepărteze de sprijinul puternic al unei platforme care are peste un miliard de utilizatori şi care serveşte drept vehicul gratuit de promovare şi descoperire pentru talentele lor".



Deşi TikTok are un număr mare de utilizatori, nu reprezintă decât aproximativ 1% din veniturile totale ale Universal, a precizat UMG în scrisoarea sa.



Universal a semnalat şi alte probleme, cum ar fi prezenţa unui număr mare de înregistrări generate de inteligenţa artificială pe platforma TikTok.



Taylor Swift şi The Weeknd se numără printre artiştii reprezentaţi de UMG.



Deţinută de compania chineză ByteDance, TikTok este una dintre cele mai populare reţele sociale din lume, cu peste un miliard de utilizatori.

Sursa foto: Shutterstock

