Ce determină marile fluctuații de preț ale criptomonedelor

Niciodată în istoria omenirii, de când au luat naștere piețele financiare, nu a exista un sistem mai volatil decât cel al tranzacțiilor cu criptomonede. După ce au fost lansate oficial în 2009, criptomonedele au tot urcat și coborât vertiginos în chart-urile (diagrame n.red.) de prețuri. Orice investitor a visat, la un moment dat, să poată prevedea aceste fluctuații. Și aceasta datorită marelui avantaj în care ar fi fost puși dacă ar fi putut prezice, cu exactitate, creșterile și descreșterile prețurilor la criptomonede.

Faptul că în prezent există mai multe tipuri de astfel de monede nu ajută deloc, chiar face predicțiile și mai dificil de estimat, potrivit novinite.com. Pentru a înțelege corect cum funcționează tranzacțiile cu criptomonede trebuie mai întâi să fie foarte clare distincțiile și modul de tranzacționare a monedelor tradiționale, clasice.

În primul rând, trebuie știut faptul că monedele tradiționale sunt ceea ce cheltuim zilnic, moneda națională a fiecărei țări sau euro etc. Sunt banii fizici sau de pe card, moneda emisă de către instituțiile financiare guvernamentale. Diferența majoră între cele două monede, tradiționale și cripto este aceea că, prima dintre acestea este susținută de guverne. Monedele au o valoare de bază și aceste valori sunt fundamentul pentru ceea ce oamenii comercializează în economia reală, încrezându-se în faptul că guvernul local va menține acea valoare.

Monedele naționale sunt în administrarea totală a instituțiilor financiare guvernamentale, cum este Banca Națională a României (BNR), în cazul nostru. Criptomonedele însă, nu au nicio autoritate de supraveghere. Guvernul, oricare dintre ele nu are nicio putere în lumea cripto, deci, nu poate controla circulația și evoluția lor în niciun fel. Cele două tipuri de monede au și multe lucruri în comun, sub anumite aspecte fiind folosite cu aceleași scopuri tranzacționale. Totuși, criptomonedele au un avantaj la acest capitol. Datorită aprovizionării constante cu criptomonede, inflația nu are efectul devalorizării asupra lor sau îl are extrem de puțin.

Întrebarea de ce prețul criptomonedelor fluctuează atât de mult a fost marea enigmă a investitorilor de-a lungul anilor. Cel mai pertinent răspuns este acela că, criptomonedele sunt la începutul asimilării lor în civilizația contemporană. Faptul că sunt atât de noi pe piață este cauza majoră a volațilității crescute a criptomonedelor. Astfel, în încercarea de a da sens mișcărilor majore de preț pe piața cripto, au fost identificați câțiva factori, care au o influență majoră în evoluția acestora. Iată care sunt acești factori:

1. Baza de utilizatori ai criptomonedei

Practica curentă este ca acele companii care dezvoltă tehnologia blockchain, care stă la baza criptomonedelor să promoveze utilitatea acelei monede. Scopul este să facă cât mai mulți oameni să fie posesorii, deținători ai monedei respective.

Un exemplu de cum se poate utiliza o astfel de monedă este cel al Ethereum (ETH). Pentru a face tranzacții sau pentru a dezvolta aplicații pe baza tehnologiei ei blockchain ți se va cere să ai ETH convertit în combustibil. Acest fapt îți va permite să efectuezi tranzacția propriu-zisă. Rezultă faptul că, cu cât mai mulți oameni tranzacționează în zona Ethereum, cu atât crește mai mult cererea și prin urmare și prețul acestei criptomonede. Asta s-ar putea aplica și altor monede din spațiul cripto, incluzându-le aici chiar și pe cele mai puțin populare.

2. Raritatea

Raritatea este principiul pe care se bazează cererea și oferta, răspunsul pieței. Acest principiu se aplică și criptomonedelor. Principiul rarității se aplică atunci când există un stoc stabil al unei anumite criptomonede. Potrivit economiștilor, acest stoc stabil crește valoarea criptomonedei pe termen lung. Totodată, aceasta creează raritate pentru criptomoneda respectivă pentru că doar o mică parte din ea este în circulație.

Tranzacționarea criptomonedelor se poate face pe câteva platforme, una dintre acestea este BitQT. Dacă aveți îndoieli, uitați-vă pe recenziile platformei pentru mai multe informații care să vă ajute să luați o decizie corectă. Ca măsură extremă, unele sisteme distrug o facțiune mică din stocul criptomonedei, ceea ce are ca rezultat direct scăderea stocului acesteia, dar care aduce, în schimb, o creștere a valorii ei.

3. Valoarea de piață

Criptomonedele urmează regulile economice de bază la fel ca cele tradiționale. Prețul criptomonedelor pe piața liberă este de asemenea legat de valoarea accesată. Valoarea unei monede cripto este evaluată în funcție de forța acesteia pe piața de desfacere. Aceasta determină și abilitatea pieței de a avea încredere sau nu în stabilitatea monedei cripto și viitoarea ei integrare în societate. Sunt câțiva factori care afectează aceast aspect. Printre aceștia menționăm:

Parteneriatele publice și colaborările cu companiile inovative;

Prezența unei variante beta;

Dezvoltarea generală a pieței de criptomonede.

Aceștia sunt unii dintre factorii care afectează și creează fluctuațiile de preț în lumea criptomonedelor. Pe lângă aceștia, reglementările în domeniu reprezintă un alt factor determinant în stabilirea prețurilor cripto. Descentralizarea bazei criptomonedelor face din reglementările guvernamentale un motiv de îngrijorare pentru promotorii acestora. Chiar dacă pe moment aceste reglementări limitează rata lor de adopție, în timp, criptomonedele vor ajunge să fie răspândite pe tot globul.

