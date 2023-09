Alocația elevilor: Dacă o investești 12 ani vei avea bani de facultate sau de… Tesla

Astăzi încep școlile, iar după mai bine de un an de scumpiri galopante economisirea banilor pentru a putea furniza copiilor o educație decentă pare mai importantă ca niciodată. Cât costă 3 ani de studii la o facultate în București? Un studiu destul de generos cu cifrele spune că o sumă cuprinsă între 21.000 și 37.200 euro. Ar putea alocația pentru copii (256 lei/lună) să acopere vreodată această cifră? Investită corect – da, alocația ar putea să plătească studiile copiiului… sau plata cash pentru cel mai ieftin model Tesla vândut în România.

Un studiu realizat anul acesta de asiguratorul Aegon România și platforma de educație Edmundo arată că un an academic (9 luni) în București îi costă pe părinții unui copil între 6.700 și 12.420 euro. Cifrle iau în calcula atât taxa de studii, cât și diverse cheltuieli ”studențești”, dar și mancarea, chiria și banii pentru materiale școlare. Așadar, suma totală pentru 3 ani ajunge la 21.000 - 37.200 euro.

De ce nu ar trebui să ignori cei 256 de lei pe care statul îi acordă fiecăruri copil

Alocațiile pentru copiii cu vârste cuprinse între 2 și 18 ani au fost mărite la începutul lui 2023, nivelul actual ajungând la 256 lei/lună. Statul a promis că suma va crește constant, în funcție de inflație, dar pentru a simplifica calculele din acest articol am presupus că alocația va rămâne la acest nivel timp de 12 ani (perioada de școlarizare a copilului). De asemenea, nu a fost luată în calcul creșterea inflației din perioada de timp menționată, fiind practic imposibil de estimat nivelul anual al acesteia pe un interval atât de lung.

Banii ”la saltea”

Așadar, în cazul în care ai pune deoparte, lună de lună, timp de 12 ani, banii din alocația copilului, suma totală strânsă la sfârșitul intervalului ar fi de 36.800 lei (7.400 euro), adică echivalentul unui an de studii cu buget ”de averie” în București.

Totuși, a ține banii ”la saltea”, fără să îi investeși în niciun fel, este de departe cea mai proastă soluție pentru viitorul financiar al cuiva, iar cifrele următoare demonstrează cu ușurință acest lucru.

Banii în depozit bancar

Mai exact, chiar și realizând cea mai banală ”investiție”, adică depunerea banilor într-un depozit bancar la termen, care să fie reînnoit an de an, ar genera cu aproximativ 50% mai mulți bani la finalul celor 12 ani: 53.500 de lei (10.780 euro). Pentru a ajunge la această cifră am luat în considerare o dobândă bancară anuală de 6%, adică un nivel modest având în vedere dobânzile practicate de bănci la începutul lui septembrie. Desigur, dobânzile bancare se schimbă constant și sunt greu de estimat pe termen foarte lung, însă pentru simplificarea calculelor am presupus menținerea nivelului de 6% în toți cei 12 ani.

Ultimele scenarii sunt cele în care banii de alocație sunt investiți pe Bursa de Valori București direct, sau printr-un fond mutual care la rândul său investește pe bursă.

Banii pe bursă (scenariu optimist)

Ce câștiguri îți poate aduce o investiție în acțiuni românești pe bursă? Dacă vă gândeați la câștiguri de 100% într-un an sau îmbogățirea peste noapte, așa cum speră mulți dintre cei care aud pentru prima dată de bursă, atunci răspunsul este simplu: acest lucru NU se va întâmpla. Pentru a păstra estimările în ton cu realitatea am luat în calcul două scenarii de câștiguri pe bursă.

Primul, cel mai optimist, presupune un câștig anual de 26,4%/an. De ce această cifră? Pentru că 26,4%/an a fost creșterea indicelui BET-TR în ultimii 9 ani (de la lansare). BET-TR arată practic cu cât cresc cele mai importante companii de pe BVB, adăugând totodată și câștigurile din dividende.

Într-un asemenea scenariu de creștere, cei 256 lei (lunar) din alocație s-ar transforma în 207.920 lei (41.900 euro) la finalul celor 12 ani de studii, adică mai mult decât suficient pentru a plăti facultatea copilului și pentru a mai rămâne și cu câteva mii de euro în plus. De notat că 41.900 euro este și suma pe care o poți plăti pentru cel mai ieftin model de mașină Tesla (Tesla Model 3), un cadou pentru tânărul absolvent de liceu care tocmai a împlinit 18 ani.

Banii pe bursă (scenariu moderat)

Revenind la calcule, ultimul și cel mai realist scenariu de investiție pe bursă este cel care presupune obținerea unui câștig anual de doar 10%. Pe termen lung, suma ar trebuie să fie ușor de obținut având în vedere că marile companii românești oferă randamente de 5-8% anual doar din distribuțiile de dividende, la care, desigur, se adaugă și eventualele creșteri de preț ale acțiunilor. Într-o asemenea situație, investirea alocației ar genera o sumă totală de 69.250 lei (14.000 de euro), cu 30% mai mult decât depozitul bancar și dublu comparativ cu situația în care ați ține banii ”la saltea”.

