Up România anunță implementarea noului serviciu de calcul al amprentei de carbon pentru tranzacțiile cu cardurile Up. Modul de calcul al amprentei de carbon se bazează pe Calculatorul de Carbon dezvoltat de Mastercard si Doconomy. Acesta utilizeaza Aland Index, o metoda care se bazează pe date globale de la S&P si Trucost, verificate independent de EY.

Pentru fiecare tranzacție, se calculează amprenta de carbon utilizând date precum intensitatea emisiilor și cifra de afaceri a companiilor implicate.

Conform unui sondaj recent realizat de Aite-Novarica, 88% dintre consumatori preferă să primească chitanțe digitale în aplicațiile lor bancare digitale, iar 75% consideră că este foarte important ca aplicațiile web sau mobile bancare să fie ușor de utilizat. Într-o lume în care 80% dintre cele mai mari 250 de companii au acum obiective pentru reducerea emisiilor de carbon.

Într-o eră în care 80% dintre cele mai mari 250 de companii globale își propun să reducă emisiile de carbon, Up România oferă utilizatorilor instrumente tangibile pentru a lua decizii informate în privința achizițiilor lor.

Ethoca Consumer Clarity™ îmbunătățește experiența deținătorilor de carduri Up Dejun, Up Cadou, Up Cultură și Up Vacanță, oferind oferind o estimare a amprentei de carbon pentru fiecare dintre tranzacțiile făcute cu cardurile Up la comercianții din România, pentru a educa consumatorii cu privire la gestionarea achizițiilor.

“Prin conectarea comercianților și emitenților, Ethoca Consumer Clarity îmbunătățește experiența deținătorilor de carduri cu informații detaliate despre tranzacții și informații despre achiziții, partajate prin intermediul aplicațiilor digitale ale emitenților. Acestea includ detalii precum numele și logourile comercianților, date de geolocație, chitanțe complet detaliate, control privind abonamentele, precum și amprenta de carbon a achizițiilor făcute. Din acest moment, deținătorii de carduri Up România vor putea vizualiza în aplicația Up Mobil Pay scorul de carbon pentru fiecare dintre tranzacțiile lor și, astfel, impactul lor asupra mediului", a declarat Elena Dincă, Head of Sales for Financial Institutions, Merchants and Government Segments, Mastercard.

Sursa foto: Pixabay

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: