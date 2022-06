Wall-street.ro vă invită pe 23 iunie la evenimentul “CEO’s Gala - Remarkable Leaders that inspire the future”, un eveniment în cadrul căruia vor fi premiați lideri a căror pasiune pentru business schimbă o întreagă industrie, nu doar compania în care activează.

Viziunea, determinarea, asumarea deciziilor nepopulare și capacitatea de a-i motiva pe cei din jurul lor să se autodepășească zi de zi, contribuie decisiv la succesul organizațiilor pe care le reprezintă și la dezvoltarea unor echipe care pun în prim-plan creativitatea și curajul de a face lucrurile diferit.

Zece lideri, din industrii diverse, vor urca pe rând, începând cu ora 18:00, pe scena evenimentului “CEO’s Gala - Remarkable Leaders that inspire the future”, unde vor participa la un fireside chat realizat de către moderatorii evenimentului.

Te invităm să fii alături de noi, urmărind CEO’s Gala - Remarkable Leaders that inspire the future prin intermediul platformei IC Events, începând cu ora 18:00.

Te poți înscrie Gratuit AICI pentru a profita de funcțiile inovatoare ale platformei IC Events în materie de live streaming și networking:

poți urmări transmiterea în direct a evenimentului în zona de Livestream.

poți vizita zona expo și standurile virtuale ale partenerilor.

poți discuta sau adresa întrebări speakerilor în zona de chat public.

poți schimba cărți de vizită virtuale pe care le vor primi pe email interlocutorii tai și poți discuta pe chat direct cu alți participanți în zona de Networking.

“CEO’s Gala - Remarkable Leaders that inspire the future” este organizat alături de Tema Energy, în calitate de Partner, și susținut de către Carrefour, Mobexpert, We do Wow events, Băiatul cu Flori, Mousserie, Chivas Regal, Friddi, La Fântâna, Kafune, Pop Cola și Chocolissimo.

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: