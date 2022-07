Două noi filme ''Avengers'' vor ajunge în cinematografe în 2025, au anunţat sâmbătă Marvel Studios deţinute de Walt Disney Co cu prilejul unei prezentări dedicate fanilor referitoare la viitoare lansări de seriale şi filme cu supereroi, informează Reuters.

''Avengers: The Kang Dynasty'' şi ''Avengers: Secret Wars'' vor încheia faza a şasea a succeselor Marvel Cinematic Universe (MCU), a anunţat preşedintele Marvel Studios, Kevin Feige, de pe scena convenţiei anuale Comic-Con din San Diego, conform Agerpres.ro.



Fazele de la patru la şase vor fi denumite Multiverse Saga, a mai spus el.



Anunţul a fost întâmpinat cu ovaţii puternice şi aplauze de cei peste 6.000 de spectatori prezenţi în sala de conferinţe arhiplină a Comic-Con. Feige nu a oferit mai multe detalii. ''Avengers: Endgame'', lansat în 2019, ocupă locul al doilea în clasamentul filmelor cu cele mai mari încasări din toate timpurile, iar filmele MCU au generat peste 25 de miliarde de dolari încasări de box-office.



Feige a mai dezvăluit totodată planuri pentru un serial de 18 episoade intitulat ''Daredevil: Born Again'', care va fi difuzat pe Disney+ în primăvara anului 2024 şi pentru un lungmetraj ''Thunderbolts'', programat să fie lansat în iulie 2024.



Reprezentanţii studioului au scos în evidenţă şi câteva dintre filmele cu o lansare mai apropiate, din faza a cincea Marvel, printre care şi un al treilea film din seria ''Ant-Man and The Wasp'', intitulat ''Quantumania''.



''Petrecem în cele din urmă ceva timp în ţinutul quantum'', iar acest lucru ''nu este mereu ceea ce pare a fi'', a glumit regizorul Peyton Reed.



''Guardians of the Galaxy Vol. 3'' va plonja mai adânc în poveştile de fundal ale personajelor extravagante din această serie, printre care şi ratonul Rocket, pe care regizorul James Gunn l-a descris ca fiind ''cea mai tristă fiinţă din univers''.



Marvel şi-a încheiat prezentarea cu detalii despre ''Black Panther: Wakanda Forever'', o continuarea a blockbuster-ului din 2018, peliculă ce l-a avut în distribuţie pe Chadwick Boseman, decedat de cancer doi ani mai târziu.



''E o senzaţia incredibilă să revenim în Wakanda'', a spus Lupita Nyong'o, care va reveni în rolul războinicei Nakia în acest sequel preconizat să fie lansat în cinematografe în noiembrie.



Regizorul Ryan Coogler a povestit cum, la o ediţie a anterioară a Comic-Con, a vizionat un fragment din prima peliculă ''Black Panther'' alături de Boseman, iar regretatul actor l-a strâns de umăr cu entuziasm.



''Vă spun drept că îi simt şi acum mâna pe umărul meu'', a spus Coogler. ''Spiritul, pasiunea, geniul, mândria pentru cultura din care făcea parte, precum şi impactul pe care l-a avut asupra industriei vor fi reamintite pentru totdeauna''.

