Turbomecanica (TBM) a inregistrat, in primele noua luni ale anului, un profit de 17,86 milioane de lei, in crestere cu circa 138,5%, fata de aceeasi perioada din 2016, cand acesta se situa la 7,48 milioane de lei.

De asemenea, compania a obtinut venituri de 73,53 milioane lei, cu 61,88% mai mult decat in primele noua luni din anul precedent, cand erau in cuantum de 45,42 milioane de lei, scrie Agerpres.

In plus, fata de aceeasi perioada a anului 2016, la 30 septembrie 2017, s-a inregistrat o scadere de aproape 34% a altor cheltuieli operationale, pana la 2,74 milioane de lei, iar capitalurile proprii au insumat peste 60,25 milioane de lei, cu 30% mai mult in comparatie cu intervalul similar din 2016.

Turbomecanica este furnizor de componente si reparatii pentru industria aeronautica si pentru alte domenii de inalt nivel tehnologic

Sursa foto: Shutterstock