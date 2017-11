OMV Petrom raporteaza pentru primele 9 luni din acest an un profit net de 1,85 miliarde lei, de peste doua ori mai mare decat cel inregistrat in perioada similara din 2016, in contextul cererii crescute pentru combustibili si vanzarilor mai mari. Rezultatul nu ia in calcul insa impactul supraaccizei la combustibil, care a fost reintrodusa de la 1 octombrie, urmand ca efectele acestei masuri sa se reflecte in rezultatele pe T4.

“In T3/17, am inregistrat inca un trimestru cu indicatori macroeconomici favorabili care au sustinut cererea pentru produsele noastre si volumele de vanzari mai mari. Am beneficiat de cresterea cotatiilor la marfuri si de marje de rafinare foarte solide. In plus, am continuat disciplina stricta a costurilor in vederea imbunatatirii pozitiei competitive pe piata si am facut progrese in privinta proiectelor de investitii", a spus Mariana Gheorghe, CEO al OMV Petrom.

Astfel, rezultatul din exploatare CCA excluzand elementele speciale in perioada ianuarie - septembrie a atins 2,7 mld lei, atat segmentul Upstream cat si Downstream, inregistrand cresteri semnificative. "In Upstream, reducerea in continuare a costurilor unitare de productie a supracompensat impactul din declinul productiei. In Downstream Oil rezultatele solide au reflectat atat volumele mai mari de vanzari, cu precadere in domeniul vanzarilor cu amanuntul, cat si un grad de utilizare a activelor companiei in continuare ridicat. Downstream Gas a avut o performanta imbunatatita si a beneficiat de inregistrarea unor venituri din asigurare aferente centralei electrice de la Brazi. Imbunatatirea fluxului de trezorerie extins a fost rezultatul unui flux de trezorerie din activitati de exploatare mai mare si al unui nivel mai redus al investitiilor", a mai adaugat sefa OMV Petrom.

Ea estimeaza pentru intreg anul 2017 investitii de pana in 700 milioane de euro, mentinand totodata estimarea privind declinul productiei zilnice. Investitiile in T3 au urcat la 811 milioane lei, de la 478 milioane lei in trimestrul similar din 2016.

In ceea ce priveste taxele aferente productiei, care includ si redeventele, gigantul petrolier detinut de austriecii de la OMV a platit la bugetul de stat in primele 9 luni aproape 700 milioane de lei, nivel similar cu cel din perioada echivalenta a anului trecut.

Valoarea vanzarilor consolidate a crescut cu 10% comparativ in trimestrul 3, sustinuta de preturi mai ridicate la titei si gaze naturale, de volume mai mari ale vanzarilor de produse petroliere, contrabalansate partial de volume mai mici ale vanzarilor de gaze naturale si electricitate. Vanzarile din Downstream Oil au reprezentat 78% din totalul vanzarilor consolidate, vanzarile din Downstream Gas au reprezentat 19%, iar cele din Upstream 3% (vanzarile din Upstream fiind, in mare parte, vanzari in interiorul Grupului, nu catre terti).

Grupul OMV Petrom a raportat o pozitie neta de numerar de aproape 2,6 miliarde lei la finalul trimestrului III, comparativ cu o datorie neta de 124 milioane lei raportata la sfarsitul lui T3 2016.

Raportul celei mai mari companii petroliere din Romania mai arata ca, la 21 septembrie, procentul actiunilor liber tranzactionabile a crescut la 18,35%, ca urmare a vanzarii de catre Fondul Proprietatea a unei participatii de 2,56%, si semnaleaza totodata "progresele in privinta propunerilor guvernamentale referitoare la regimul redeventelor onshore si offshore, precum si la cadrul operational al activitatilor offshore".