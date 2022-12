Ei sunt antreprenorii români care au reușit pe bursă: 10 exemple de succes

Companiile din vest adesea privesc listarea la bursă ca pe un obiectiv încă de la înființare și reprezintă chiar un motiv de mândrie pentru fondatorii acestora. În România, chiar dacă lucrurile și mentalitățile s-au mai dezghețat, listarea pe bursă este adesea privită cu scepticism sau teamă de antreprenori. Cele 10 exemple de succes selectate arată însă că antreprenorii români au șanse de succes și pe Bursa de Valori București, chiar dacă aceasta nu se află pe mult visatul Wall Street newyorkez, ci doar într-un banal Cartier Armenesc bucureștean.

Banca Transilvania (TLV) este fără îndoială cel mai important exemplu de succes antreprenorial pe bursa românească. Listată la bursă în 1997, banca s-a folosit de toate mecanismele de finanțare existente pe bursă pentru a atrage bani de la investitori și pentru a deveni în cele din urmă cea mai mare bancă din România în funcție de valoarea activelor.

Chiar dacă astăzi Banca Transilvania nu mai poate fi considerată o companie antreprenorială în adevăratul sens al cuvântului, acționariatul fiind dominat de fonduri de investiții românești și străine, ea a pornit la drum cu 29 de ani în urmă, la Cluj, ca societate înființată de mai mulți antreprenori locali. Unul dintre aceștia, Horia Ciorcilă, este și acum în board-ul băncii fiind președintele Grupului Banca Transilvania și unul dintre cei mai importanți acționari persoană fizică. Ciorcilă controlează 4,5% din BT, pachet care în prezent valorează 640 mil. lei.

Valoare companie (mil. lei) Antreprenor/fondator Pachet controlat de antreprenor Banca Transilvania 14.223 Horia Ciorcilă 4,5% Digi Communications 3.260 Zoltan Teszari 56,9% One United 3.200 Andrei Diaconescu şi Victor Căpitanu 55% Medlife 2.072 Familia Marcu 39,4% Aerostar 1.195 Doru Damaschin, Grigore Filip, Mihail Toncea 71,4% Teraplast 1.163 Dorel Goia 46,8% Impact Developer 898 Gheorghe Iaciu 58,8% TTS 662 Mircea Mihăilescu 25,3% Sphera Group 566 Radu Dimofte 45% Bittnet 154 Mihai și Cristian Logofătu 21%

Digi Communications (RCS&RDS) este a doua cea mai mare companie listată la bursă care are în spate un singur om, ce-i drept, aproape invizibil în aparițiile media: Zoltan Teszari. La momentul listării, în 2017, omul de afaceri controla direct și indirect 56,9% din Digi. Compania este în prezent evaluată pe bursă la 3,26 mld. lei

One United Properties (ONE) este una din cele două companii de imobiliare din top 10. Dezvoltatorul este una dintre putinele listări majore pe Bursa de Valori București din ultimii ani. Evaluată în prezent la 3,2 mld. lei, One s-a listat în 2021, avându-i în spate pe cei doi fondatori ai companiei: Andrei Diaconescu şi Victor Căpitanu. Fiecare dintre aceștia deține în prezent 27,5% din companie.

Medlife (M) a fost la un moment dat cel mai mare IPO privat realizat vreodată pe Bursa de Valori București, compania reușind să atragă 230 mil. lei de la investitori în 2016. Medlife este practic sinonimă cu familia Marcu. În 1996, Mihaela Marcu și trei colegi de facultate deschideau primul cabinet medical privat. Astăzi, Medlife este cel mai mare furnizor de servicii medicale private din România și operează cea mai extinsă reţea de clinici din țară, ca urmare a unei campanii de achiziții desfășurată în ultimii ani. Mihaela Marcu și fii săi Mihail și Nicolae controlează 39,4% din companie.

Chiar dacă este ultima companie din top (în funcție de capitalizare), Bittnet (BNET) merită o mențiune specială pentru modul în care s-a dezvoltat folosindu-se de instrumentele de finanțare disponibile pe bursă.

Bittnet este în prezent un grup de companii IT listate pe Piața Principală a Bursei de Valori București. La momentul listării pe bursă, în 2015, compania era specializată în consultanță și traininguri IT. De atunci însă, Bittnet a efectuat mai multe majorări de capital, iar banii i-a folosit pentru a alimenta o campanie intensă de achiziții a unor alți jucători din industrie.

Bittnet valorează astăzi 154 mil lei pe Bursa de Valori București, comparativ cu doar 7,9 mil. lei în prima zi bursa locală, transformându-se totodată într-un grup orientat pe două direcții majore: divizia de educație IT și divizia de tehnologie. Bittnet îi are în spate pe cei doi frați fondatori: Mihai și Cristian Logofătu. Împreună, cei dei controlează 21,1% din companie.

