Tot mai mulți investitori de pe Bursa de Valori București (BVB) devin interesați de plasamente pe termen lung, numărul speculatorilor, adică al investitorilor care se concentrează pe tranzacții zilnice sau chiar mai dese, fiind în scădere. De asemenea, majoritatea investitorilor de pe BVB au în plan să se plaseze ca și cumpărători în 2023, arată rezultatele unui studiu realizat de Cornerstone Communications, firmă de consultanță locală specializată în relația cu investitorii și piața de capital, împreună cu MIA Marketing, companie românească de cercetare a pieței.

„În timp ce energia, utilitățile și IT&C rămân sectoarele cheie de interes pentru majoritatea investitorilor, am observat două schimbări majore. În primul rând, a fost înregistrată o creștere semnificativă a numărului de investitori care au decis să devină acționari în companii listate pe piața AeRO, ceea ce reflectă un apetit tot mai ridicat pentru investiții în companii antreprenoriale, cu perspective de creștere la evaluări atractive”, spune Zuzanna Kurek, CEO al Cornerstone Communications.

În al doilea rând, ea adaugă că rezultatele studiului indică faptul că investitorii au în plan să se poziționeze ca și cumpărători în 2023, un aspect crucial luând în considerare potențialele oferte și plasamente ce urmează să aibă loc atât pe Piața Principală, cât și pe AeRO.

Listarea pe bursă a Hidroelectrica este cel mai anticipat IPO din 2023, acesta urmând să fie cel mai mare din istoria BVB.

Principalul criteriu de participare la studiu a fost ca respondenții să aibă capital plasat în acțiuni ale companiilor listate la Bursa de Valori București la momentul desfășurării cercetării. Din punct de vedere al piețelor unde sunt cotate acțiunile deținute, 55% dintre respondenți au afirmat că dețin acțiuni listate doar la BVB, iar 45% dețin acțiuni ale unor companii cotate la BVB și pe alte burse. Aceste cifre demonstrează o inversare a trendului înregistrat anul trecut, când doar 39% dintre participanți dețineau acțiuni listate doar la BVB. Persoanele care dețin acțiuni cotate la BVB au portofolii diversificate, dar proporțiile respondenților care au și alte tipuri de investiții sunt, în mare parte, inferioare celor înregistrate în ediția trecută: 42% dețin depozite bancare (vs. 56% în 2021), urmate de proprietăți imobiliare (38% vs. 52% în 2021), titluri de stat (34% vs. 33% în 2021), obligațiuni (29% vs. 32% în 2021), criptomonede (20% vs. 62% în 2021) și metale prețioase (9% vs. 38% în 2021).

Respondenții studiului Market Pulse au afirmat că portofoliul lor cuprinde, în medie, 10 companii listate. 78% dintre participanți dețin atât acțiuni cotate pe piața principală a BVB, cât și pe piața AeRO. De asemenea, 15% dintre respondenți dețin acțiuni listate doar pe Piața Principală, în timp ce 7% sunt investitori în companii listate doar pe piața AeRO. În ceea ce privește structura investițiilor pe cele două piețe, portofoliul mediu al unui investitor la BVB este alcătuit din 63% acțiuni listate pe Piața Principală, restul de 37% fiind de pe piața AeRO. În comparație cu ediția anterioară a studiului, se observă o creștere a interesului investitorilor pentru piața AeRO, în contextul în care în 2021, doar 54% dețineau acțiuni cotate pe ambele piețe, iar 44% erau investitori în companii listate doar pe Piața Principală. De asemenea, și împărțirea pe piețe a acțiunilor deținute confirmă acest lucru, în 2021 aceasta fiind de 76% acțiuni listate pe Piața Principală și numai 24% pe piața AeRO.

„Rezultatele celei de-a doua ediții a studiului ne arată că după un 2021 al experimentelor și un an 2022 marcat de multiple turbulențe, investitorii se îndepărtează de piața crypto și de cea a metalelor prețioase. Aceștia preferă să mențină un interes crescut în acțiuni românești și internaționale și în instrumente generatoare de venituri fixe, precum depozite bancare sau titluri de stat”, a declarat Ciprian Zamfirescu, Partener MIA Marketing.

În legătură cu motivele pentru a investi la BVB, 78% dintre respondenți au menționat obținerea de profit din capitalul de care dispun, un procent similar cu cel înregistrat în 2021. De asemenea, 59% dintre participanții la studiu investesc pentru diversificarea investițiilor, iar 46% pentru a se „pensiona” mai devreme. Criteriile în alegerea companiilor indicate de investitori sunt planurile de dezvoltare ale companiei, managementul profesionist, evoluția profitabilității companiei, rezultatele financiare obținute în ultimii trei ani și reputația antreprenorului din spatele companiei. De cealaltă parte, principalele bariere în calea investițiilor în companii sunt încrederea scăzută în conducerea companiei, neînțelegerea produselor sau serviciilor oferite de companie, perspectivele scăzute de creștere, slaba încredere în antreprenor și nivelul ridicat de îndatorare.

Cele mai multe investiții ale respondenților sunt realizate în sectoarele de energie/utilități (80%), IT&C (78%) și domeniul financiar-bancar (72%), dinamică menținută din 2021. Acestea sunt urmate de sectoare precum agricultură (57%), producție industrială/construcții (48%) și imobiliare (39%). Din punct de vedere al domeniilor cu cea mai bună evoluție estimată pentru anul 2023, 76% dintre respondenți au menționat sectorul de energie/utilități, 61% – IT&C și 45% – agricultură. La polul opus, domeniile văzute de investitori ca având o evoluție slabă în acest an se numără comerț și retail (64%), imobiliare (63%) și producție industrială/construcții (53%).

În anul 2023, majoritatea investitorilor (56%) se așteaptă la o evoluție discretă a pieței din România, în care unele sectoare vor performa peste așteptări, iar altele vor avea rezultate în scădere. În același timp, 30% din respondenți prevăd o evoluție pozitivă, cu o creștere de peste 15% a principalilor indici, și doar 14% sunt de părere că principalii indici vor scădea cu peste 15%. În ceea ce privește evenimentele cu potențial impact negativ asupra pieței, cele mai nominalizate de către investitori au fost o recesiune în Europa (64%), inflația ridicată (55%), dobânzile în creștere (52%), o criză financiară globală (43%) și continuarea războiului din Ucraina (40%).

Din punctul de vedere al momentului deciziei de a investi la BVB, cei mai mulți dintre respondenți au menționat că au investit prima oară la bursă cu mai mult de zece ani în urmă. În ultimii doi ani, 19% dintre respondenți au decis să investească la bursă, în timp ce prima investiție la bursă cu trei ani în urmă a fost momentul ales de 16% dintre participanți. În ceea ce privește activitatea de tranzacționare, 43% au afirmat o frecvență lunară a tranzacțiilor, 23% au menționat o frecvență la două – trei luni, în timp ce 17% tranzacționează săptămânal sau mai des.

Investitorii care au participat în cadrul studiului au afirmat că, în medie, dețin în portofoliu o acțiune pentru o perioadă de aproximativ 20 de luni. Astfel, 63% dintre respondenți dețin o acțiune mai mult de doi ani, 19% păstrează acțiune pentru unul – doi ani, iar 13% între șase luni și un an. Din perspectiva tipului de acțiuni preferate, 53% dintre participanți preferă în egală măsură acțiunile care oferă un dividend ridicat și cele cu un potențial semnificativ de creștere. Pe de altă parte, 31% dintre respondenți au afirmat că preferă acțiunile cu un potențial ridicat de creștere, în timp ce 16% pe cele care asigură un dividend ridicat. Aceste rezultate sunt confirmate și de proporția investițiilor în cele două tipuri de acțiuni, 61% dintre investitori deținând acțiuni cu un potențial ridicat de creștere, iar 39% pe cele care asigură un dividend ridicat. În comparație cu anul trecut, există o creștere a investițiilor în companiile cu potențial ridicat de creștere, proporția fiind în 2021 de 56% la 44% în favoarea acestora.

În 2022, 74% dintre investitori au cumpărat mai multe acțiuni decât au vândut, pentru 15% dintre respondenți cumpărările și vânzările au fost aproximativ egale, în timp ce doar 11% au vândut mai multe acțiuni decât au cumpărat. Pentru anul 2023, 55% au menționat că, în principal, vor avea cumpărarea drept activitate principală pe piața de capital, 40% au afirmat că își vor păstra pozițiile și numai 5% estimează că, în principal, vor vinde acțiunile pe care le dețin și nu au planuri de a investi mai activ.

Studiul efectuat de MIA Marketing include răspunsuri primite din partea unui număr de 326 de investitori de retail, care la momentul cercetării aveau capital investit la Bursa de Valori București. Dintre respondenți, 26% au vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani, 41% între 36 – 45 de ani, iar 33% au peste 46 de ani. Referitor la educația acestora, 95% dintre participanți au studii superioare, în timp ce din punct de vedere ocupațional, 52% sunt salariați, 30% antreprenori, iar 18% se încadrează în altă situație (de exemplu, liber profesionist, student, etc.).

Disclaimer: Studiul a fost efectuat pe un eșantion simplu aleatoriu de 326 persoane, la nivel național, investitori de retail locali cu expunere în companii listate la Bursa de Valori București, care asigură o marjă de eroare de maximum 5,4%, la un nivel de încredere al rezultatelor de 95%.

Sursa foto: Agerpres

