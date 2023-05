Acțiunile Nuclearelectrica (SNN), singurul producător de energie nucleară din România, și ale dezvoltatorului imobiliar One United Properties (ONE), vor fi incluse, începând cu data de 1 iunie 2023, în indicii MSCI Frontier IMI.

Includerea companiilor românești în indicii MSCI este importantă deoarece mai multe fonduri de investiții internaționale fac plasamente automate în acțiunile companiilor incluse în indici bursieri recunoscuți la nivel mondial, așa cum este cazul celor de față.

Cele două companii vor crește astfel prezența României în indicii MSCI Frontier IMI la 11 companii, alături de Banca Transilvania, BRD Groupe Societe Generale, Electrica, Medlife, OMV Petrom, Romgaz, Teraplast, Transelectrica și Transgaz.

Acțiunile SNN, companie listată pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București din data de 4 noiembrie 2013, vor fi incluse în indicii MSCI Frontier Markets și MSCI România din data de 1 iunie 2023. SNN este una dintre primele două companii incluse în indicii FTSE Global All Cap, prin promovarea României la statutul de piață emergentă în 2020, de către furnizorul de indici FTSE Russell. La finalul zile de tranzacționare din data de 30 mai, capitalizarea companiei era de 15.5 miliarde de lei.

ONE, unul dintre principalii dezvoltatori imobiliari de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație, din România, este companie listată la Bursa de Valori București din data de 12 iulie 2021. Acțiunile companiei vor fi incluse în indicii MSCI Frontier Markets Small Cap și MSCI Romania Small Cap din data de 1 iunie 2023. Acțiunile ONE sunt incluse și în indicii FTSE Global All Cap dedicați Piețelor Emergente încă din 22 noiembrie 2021. Capitalizarea companiei la data de 30 mai 2023 este de 3,55 miliarde de lei.

MSCI este unul dintre liderii în furnizarea de indici de referință la nivel global. În prezent, România este încadrată de către MSCI ca Piață de Frontieră. Listarea la bursă a companiei Hidroelectrica - lider în producția de energie electrică si principalul furnizor de servicii tehnologice necesare în Sistemul Energetic Național va crește oportunitatea de promovare a României de către MSCI la statutul de Piață Emergentă.

