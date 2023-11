Trencadis, firma de IT care a lansat sistemul RO-ALERT, vrea listarea la bursă

Trencadis, o companie de tehnologie specializată în soluții de dezvoltare software pentru mediul guvernamental și cel de business, a înregistrat în primele 9 luni din 2023 o cifră de afaceri în creștere cu 270% în comparație cu aceeași perioadă din anul 2022. Marian Murguleț, CEO-ul Trencadis, spune că ia în calcul listarea la bursă.

Compania a depășit deja performanțele din 2022, când reușise obținerea celei mai mari cifre de afaceri din istoria sa (24,5 milioane de euro), în creștere cu 21% față de anul precedent.

Potrivit datelor de la Ministerul Finanțelor, Trencadis a înregistrat un profit net de 4 mil. lei în 2022. Compania nu a făcut public profitul net din primele 9 luni ale acestui an.

Potrivit reprezentanților Trencadis, pandemia a schimbat regulile de business, iar reconstrucția necesară în urma războaielor din Ucraina și Orientul Mijlociu vor transforma Europa Centrală și de Est într-o zonă cu un potențial de business crescut în general. În acest context, România devine un jucător tot mai important în regiune în ceea ce privește investițiile în general, multe firme dorind să-și aducă operațiunile mai aproape de piețele lor țintă.

În acest context, Trencadis și-a făcut planuri de extindere pentru 2024 în Europa Centrală și de Est și ia în calcul deschiderea unui birou la Bruxelles unde compania are deja un specialist relocat din luna septembrie pentru zona de business development.

“Ne interesează să exportăm proiecte și produse marca Trencadis, precum RO-ALERT, Big Data, EDULIB, existând o piață favorabilă nouă. Cred că avem toate ingredientele necesare să putem surprinde în continuare piața IT prin alte mutări strategice, bine gândite, atent planificate”, a declarat Marian Murguleț, CEO al Trencadis.

Ca de obicei, cele mai multe proiecte din industria IT din sectorul public sunt finalizate în trimestrul IV, iar așteptările conducerii Trencadis sunt foarte optimiste pentru evoluția cifrei de afaceri la finalul anului 2023.

“După regândirea filosofiei de business realizată în 2022, a urmat preluarea controlului companiei la finalul trimestrului al doilea din 2023, impactul fiind unul foarte bun în piață. Am decis că e momentul să fac acest pas din dorința de a-mi demonstra abilitățile de antreprenor, cu experiența dobândită până la 48 de ani, atât în sectorul privat, în diverse companii multinaționale sau naționale, cât și în sectorul public, ca CIO al guvernului. Am acest avantaj, că am lucrat și de-o parte și de alta, și cred că aceasta e specializarea mea, să transform provocările în oportunități”, spune Marian Murguleț.

Astfel, compania Trencadis a menținut în trimestrul III din 2023 focusul pe obiectivul de a deveni una dintre cele mai bine pregătite companii de IT, cu activitate semnificativă în sectorul public, pentru noi proiecte majore de transformare digitală a relaţiei statului cu cetăţeanul şi cu mediul de afaceri.

Trencadis s-a poziționat ca integrator în piața de IT din sectorul public din România, folosindu-ne expertiza acumulată în cei peste 16 ani de activitate Trencadis, coroborată cu expertiză individuală a fiecărui membru al echipei pentru integrarea unora dintre cele mai mari proiecte naționale EDULIB - Platforma Națională de Educație (AARNIEC în parteneriat cu Ministerul Educației), respectiv Platforma de Big Data - SIIMSAS – Sistemul Integrat de Management în Sistemul de Asigurări Sociale de Sănătate pentru Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Pentru 2024, Trencadis își propune să devină cel mai mare integrator românesc din industria de IT&C. Ca integrator, Trencadis se concentrează pe proiecte complexe, naționale, în care are un mix infrastructură hardware, software și sisteme informatice integrate. Trencadis este singura companie românească care a implementat cu succes proiecte naționale de big data, Registrul Comerțului, Consiliul Concurenței și acum are în implementare un proiect similar de big data la Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Marian Murguleț, CEO Trencadis: “Luăm în calcul listarea Trencadis la bursă”

Compania Trencadis ia în calcul listarea la Bursă pentru a atrage finanțări suplimentare care să permită expansiunea internațională în următorii ani.

“Când am decis în luna mai 2023 că e momentul să preiau controlul companiei, am făcut-o nu numai din dorința de a-mi demonstra abilitățile de antreprenor bazată pe experiența pe care am dobândit-o, cât mai ales pentru a contribui direct la transformarea digitală a relației stat-cetățean, stat-mediu de afaceri. Trăiesc în România și îmi doresc ca noi toți, cetățeni sau companii, să avem acces facil la toate serviciile publice. Pasul firesc următor pe care îl luăm în calcul la Trencadis este listarea la Bursă pentru a consolida imaginea publică de jucător relevant pe piața națională, dar mai ales regională, de IT&C, respectiv pentru a atrage finanțări suplimentare care să ne permită expansiunea regională/internațională în următorii ani. Evident, contextul economic ne va spune când anume e momentul oportun. Cu siguranță, cifrele cu care vom închide anul 2023 ne vor face extrem de atractivi pentru listarea planificată de anul viitor”, adaugă Marian Murguleț.

Cifra de afaceri din 2023 a companiei Trencadis este susţinută de proiectele complexe de integrare de sisteme, de transformare digitală a unor servicii publice şi de livrare infrastructură hardware şi software. Compania se bazeaz și pe un pipeline consistent de proiecte noi pentru anul 2024: contracte atribuite și în curs de semnare, acorduri-cadru (dintre care amintim proiecte cu STS pentru Cloud-ul guvernamental și acordul cadru cu MAI de furnizare echipamente de comunicații pe o perioadă de 3 ani în valoare de aproximativ 10 milioane euro) care asigură predictibilitate și stabilitate financiară companiei.

În acest context, Trencadis caută în continuare specialişti pentru roluri precum Project Manageri, Business Analişti, Arhitecţi de sisteme şi specialişti Big Data şi AI.

Sursa foto: Trencadis

Despre autor Ionuț Șișu scrie pentru Wall-Street.ro din anul 2011, iar în prezent ocupă funcția de redactor-șef adjunct . El și-a început activitatea în presă în 2007, în departamentul de limbă engleză al Mediafax monitorizare. În perioada 2008-2009, Ionuț a acoperit domeniile piețe de capital și finanțe personale în cadrul Business Standard, publicația de afaceri a trustului Realitatea-Cațavencu. După o scurtă perioada de timp în cadrul Corect... Mai multe articole scrise de Ionut Sisu »

