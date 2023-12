XTB va oferi dobândă și pentru fondurile neinvestite în lei

Casa de brokeraj XTB va oferi dobânzi pentru fondurile în lei pe care clienții le au în conturi și care nu sunt investite în niciun instrument financiar. Dobânda este de 2%, adică similar dobânzilor pe care băncile le oferă în general la conturile de economii în lei.

XTB anunțase recent că va oferi dobânzi pentru dolari și euro.

”Întrucât investitorii sunt în căutare de oportunități suplimentare de economisire pe bază de dobândă, XTB a decis recent să-și extindă oferta pentru și cei care dețin fonduri neinvestite în lei. Dobânda este calculată zilnic și plătită lunar direct în conturile clienților. Aceasta se aplică fondurilor neinvestite ale clienților existenți și noi, indiferent de suma totală din cont”, se menționează într-un comunicat al companiei.

Lista completă și detaliile privind dobânzile oferite de XTB pot fi accesate la acest link.

”Întrucât peste 20% dintre clienții noștri au conturi în lei, ne-am dorit ca aceștia să beneficieze de contextul ratelor de dobândă crescute”, a declarat Irina Cristescu, Director General la XTB România.

Pentru clienții XTB existenți, rata actuală a dobânzii este de 2% pe an pentru depozitele în lei și euro, și de 2,5% pe an pentru depozitele în dolari. Clienții noi beneficiază de dobânzi mai mari timp de 90 de zile de la data deschiderii contului: 3,5% pe an pentru depozitele în lei, 3,8% pentru depozitele în euro și 5% pe an pentru depozitele în dolari. Ratele se pot modifica și vor fi valabile până la o nouă notificare oficială.

