XTB le va da dobândă clienților care au euro sau dolari în conturi

Premieră pentru investitorii români. O firmă de brokeraj anunță că le va plăti dobândă pentru banii ținuți în conturi... uneori chiar mai mare decât cea oferită de bănci. Detalii în știrea din primul comentariu ⤵

XTB, companie globală de investiții online, anunță o politică de remunerare a fondurilor neinvestite pentru toți clienții săi, atât actuali, cât și viitori. Dobânda se va calcula pe baza soldurilor neutilizate și va fi creditată lunar în conturile de client XTB.

Astfel, clienții XTB vor pute înregistra venituri suplimentare, independent de activitățile lor de tranzacționare.

Pentru clienții XTB existenți, rata actuală a dobânzii este de 2% pe an pentru depozitele EUR și 2,5% pe an pentru depozitele USD. Clienții noi beneficiază de dobânzi mai mari timp de 90 de zile de la data deschiderii contului lor: 3,8% pentru depozitele EUR și 5% pe an pentru depozitele USD. Ratele dobânzii se pot modifica și vor fi valabile până la o nouă notificare oficială.

La începutul lunii trecute, cele mai bune dobânzi la euro oferite de băncile românești variau între 3% și 3,9%.

Pe măsură ce Banca Centrală Europeană continuă să majoreze dobânzile, investitorii se orientează către opțiuni adiționale pentru economisirea prin acumularea de dobândă. După lansarea recentă a unui produs bazat pe ETF-uri și dedicat investițiilor pasive pe termen lung (Planurile de Investiții), XTB își extinde oferta pentru a permite clienților săi să beneficieze de oportunități suplimentare de economisire într-un mediu cu rate de dobândă crescute.

„În linie cu abordarea noastră ”o singură aplicație - multiple posibilități”, oferim clienților un instrument pentru a beneficia de creșterea ratelor dobânzilor, asigurând în același timp lichiditatea fondurilor lor. Întrucât unul dintre obiectivele noastre strategice cheie este extinderea bazei de clienți, considerăm că acesta este un nou pas în direcția încurajării clienților noi să deschidă un cont la XTB”, a declarat Omar Arnaout, CEO al XTB.

Dobânda este calculată zilnic și plătită lunar direct în conturile clienților. Se aplică fondurilor neinvestite ale clienților existenți și noi, indiferent de suma totală din cont.

Pentru mai multe informații, accesați pagina dedicată de pe site-ul XTB.

Sursa foto: XTB

Despre autor Ionuț Șișu scrie pentru Wall-Street.ro din anul 2011, iar în prezent ocupă funcția de redactor-șef adjunct . El și-a început activitatea în presă în 2007, în departamentul de limbă engleză al Mediafax monitorizare. În perioada 2008-2009, Ionuț a acoperit domeniile piețe de capital și finanțe personale în cadrul Business Standard, publicația de afaceri a trustului Realitatea-Cațavencu. După o scurtă perioada de timp în cadrul Corect... Mai multe articole scrise de Ionut Sisu »

