Visual Fan, deținătoarea brandului Allview, își mărește profitul cu 48% în 2023

Deţinătoarea brandului Allview, compania Visual Fan, listată la Bursa de Valori Bucureşti (BVB) sub simbolul ALW, a raportat o creştere cu 48% a profitului, în 2023, faţă de anul anterior, până la 7,03 milioane de lei (1,4 milioane de euro), arată raportul cu rezultatele preliminarii (neauditate).

De asemenea, cifra de afaceri a grupului a crescut cu 19,12%, de la an la an, la 134 milioane de lei (circa 27 milioane de euro).



Principala companie din grup, Visual Fan (Allview) a generat afaceri de aproximativ 108 milioane lei şi un profit net de 4,3 milioane lei, reprezentând 4,01% din cifra de afaceri, cu o creştere semnificativă faţă de anul 2022.



"Anul trecut a marcat progrese semnificative în proiectele companiei şi o diversificare continuă a activităţilor pe noi segmente de piaţă, în linie cu strategia 'Green by Allview', în special a diviziei Solar Energy. În segmentul de televizoare şi telefoane, Visual Fan a înregistrat o uşoară creştere a cifrei de afaceri şi a profitabilităţii în comparaţie cu anul 2022, cu toate că în acest an piaţa electronicelor, atât la nivel local, cât şi internaţional, a înregistrat o tendinţă de scădere în ceea ce priveşte volumul cererii, a marjei de profitabilitate şi a puterii de cumpărare a clienţilor finali", se arată în raportul companiei.



Pe parcursul anului 2023, Divizia de telefoane a companiei a lansat smartphone-uri noi în gamele Soul şi Viper, iar asistentul vocal AVI a primit un update considerabil prin integrarea ChatGPT, în timp ce Divizia de televizoare a introdus tehnologia Mini LED în portofoliul său.



Pe segmentul Green by Allview sunt consemnate proiectele de tip Full EPC (Engineering, Procurement, and Construction), care au depăşit obiectivul iniţial al companiei de a implementa centrale fotovoltaice cu o capacitate totală de 20 MW. În plus, Visual Fan este instalator autorizat în Programul "Casa Verde Fotovoltaice 2023", iar odată cu lansarea noii divizii Allview Auto a fost prezentat primul model din gamă, CityZEN, vehicul 100% electric accesibil, care poate fi condus începând de la vârsta de 16 ani. De asemenea, în 2023 s-a lansat aplicaţia Allview Era HoReCa, ce oferă soluţii inovatoare pentru industria HoReCa.



În ceea ce priveşte planurile pentru 2024, Visual Fan şi-a propus dezvoltarea continuă a portofoliului de device-uri smart (lansarea smartphone-ului Soul X20), a Diviziei Solar Energy şi atingerea unui portofoliu de proiecte Full EPC de peste 80 MW, extinderea noii linii de business, Allview Auto, prin lansarea a cel puţin două noi modele electrice.



În plus, compania a demarat anul cu o mişcare strategică prin achiziţionarea unui nou pachet de acţiuni în cadrul companiei Intervision Trading şi a atins astfel un total de 70% din pachetul de acţiuni al distribuitorului exclusiv al brandului Akai pe pieţele din România, Europa Centrală şi de Est.



Visual Fan, deţinătoarea brandului Allview (simbol bursier ALW), este o companie românească cu o vastă experienţă în producţia de dispozitive mobile inteligente, sisteme Smart Home, tablete, laptopuri şi alte gadgeturi. Fondată în anul 2002 în Braşov, Visual Fan a devenit cunoscută drept un vizionar şi pionier în domeniul tehnologic.



În 2023, compania a finalizat peste 20 MW de proiecte fotovoltaice, aplicaţia Allview AVI GPT a primit un update important prin adăugarea unui model de limbaj natural antrenat de inteligenţa artificială (AI) şi a fost înfiinţată noua divizie Allview Auto.



Grupul companiei Visual Fan este format din: Visual Fan (Allview) - cu 100%, Visual EV Distribution (95%), Intervision Trading (AKAI) - cu 61% şi Headlight Solutions (12%).

