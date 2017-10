Liviu Dragnea a anuntat ca Guvernul PSD urmeaza sa adopte o ordonanta prin care banii pentru tratamentele victimelor tragediei de la Colectiv sa fie suportate de la bugetul de stat si in 2018. Fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, il acuza pe Dragnea de minciuna.

" I-am cerut premierului ca in perioada urmatoare sa adopte o ordonanta prin care sa se prelungeasca termenul in care bugetul de stat sa poata sa finanteze chetuielile necesare pentru tratamentele supravietuitorilor de la Colectiv, pentru ca ordonanta in vigoare s-a referit la 2016 si 2017. Mai este nevoie de tratamente, mai au nevoie de sume in continuare si vor adopta o ordonanta ca si in 2018 sa poata sa fie finantate aceste cheltuieli ", a declarat Liviu Dragnea, luni seara,...