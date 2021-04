Voiculescu: Cîțu nu a discutat aproape niciodată cu Ministerul Sănătății; credeam că epoca epoleților a trecut

Premierul Florin Cîţu nu a discutat aproape niciodată cu Ministerul Sănătăţii şi s-a transformat "în primul epidemiolog al ţării", a declarat fostul ministrul al Sănătăţii Vlad Voiculescu, adăugând că s-a înşelat atunci când a crezut că "epoca epoleţilor a trecut".

"Cred că am greşit în anumite aspecte atunci când m-am aşteptat la o anumită decenţă (...) în vremuri de pandemie, la decenţă din partea multor politicieni sau din partea unei părţi a presei, cred că am greşit. Am crezut de asemenea ca premierul numit de o coaliţie în care s-au stabilit reguli clare nu va folosi forţa pe care i-au dat-o pentru raţiuni care ţin mai degrabă de cariera sa politică, aşa cum dânsul s-a exprimat. (...) Am crezut că am ieşit din epoca epoleţilor, a specialilor, a privilegiilor nemăsurate. M-am înşelat, mai avem ceva drum până acolo, dar sunt sigur şi suntem siguri că acesta este drumul", a afirmat Voiculescu, într-o conferinţă de presă susţinută la Parlament, conform Agerpres.ro.

Potrivit acestuia, "dacă deranjezi anumite privilegii, sistemul va acţiona împotriva ta".

"Deschiderea şcolilor (...) s-a transformat într-o pasare continuă a vinei către Ministerul Sănătăţii, premierul României discutând aproape niciodată cu Ministerul Sănătăţii, premierul României lansând ţinte fără să discute cu nimeni, premierul României transformându-se în primul epidemiolog al ţării, vorbind despre lucruri pe care nu le cunoştea, despre lucruri despre care nu s-a sfătuit nici cu comisiile de specialitate, nici cu experţii", a spus Voiculescu.

Sursa foto: Agerpres Foto

