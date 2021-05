Premierul Florin Cîţu a subliniat marţi că este important să fie adoptat cât mai repede un buget al Capitalei, menţionând că nu vor fi susţinute de la bugetul naţional întârzieri care să ducă la incapacităţi de plată.

"Am avut discuţii şi cu domnul primar general. Eu ştiu situaţia de la Bucureşti, am lucrat cu domnul primar general şi anul trecut pentru a rezolva câteva dintre problemele de buget de anul trecut. Am construit bugetul anul acesta împreună. Este foarte important să avem un buget cât mai repede la Bucureşti. Mesajul meu este clar: nu vom susţine de la bugetul naţional întârzieri care să ducă după aceea la incapacităţi de plată şi apoi să plătim mai mult. Bugetul naţional nu va susţine un derapaj la Bucureşti. De aceea sunt sigur că vor găsi o soluţie cât mai rapid la Bucureşti, se va vota bugetul şi vom merge mai departe. După aceea putem să ne gândim şi la soluţii", a declarat şeful Executivului, potrivit Agerpres.

Întrebat dacă veniturile de 7 miliarde de lei prevăzute în actualul proiect de buget sunt realiste, premierul a spus că acest lucru trebuie explicat de către iniţiatori.

"Cred că cei care au construit bugetul trebuie să vină cu această explicaţie. Veniturile - înainte de a avea o execuţie bugetară - ele par câteodată supraestimate sau subestimate. Vom vedea care va fi execuţia bugetară. Până acum, execuţia bugetară arată că avem venituri mai mari decât am prognozat anul acesta. Deci până acum arată venituri mai mari", a spus prim-ministrul.

Săptămâna trecută, proiectul bugetului Capitalei pentru anul 2021 nu a primit vot favorabil în şedinţa Consiliului General al Municipiului Bucureşti. S-au înregistrat 17 voturi "pentru", 22 "împotrivă" şi 14 abţineri.

