Cioloș exclude varianta continuării coaliției cu Florin Cîțu premier

Dacian Cioloș a explicat pe larg care consideră că ar trebui să fie soluția care ar rezolva această criză guvernamentală. În opinia sa, co-președintele USR PLUS afirmă că menținerea la guvernare a partidului său ar trebui luată în calcul, însă doar cu anumite condiții.

Din punctul său de vedere, europarlamentarul consideră că USR PLUS ar trebui să revină la guvernare, dar nu oricum, ci cu un alt premier și cu un calendar pentru reforme.

”Suntem pregătiți pentru orice scenariu, evident. Am spus că nu ne agățăm de funcții, suntem pregătiți pentru orice variantă. Eu personal susțin ideea de a încerca totuși menținerea la guvernare. Din discuțiile pe care le-am avut cu colegii am înțeles că există deschidere să continuăm discuțiile”, a declarat Dacian Cioloș în cadrul unei emisiuni, potrivit G4Media.

Dacian Cioloș îl exclude pe Florin Cîțu ca fiind în continuare la conducerea Guvernului, pentru formarea noului cabinet de miniștri.

„Nu, nu există această variantă, pentru că avem noi un fix. Am încercat de două ori, de ce să mai încercăm o dată? (…) V-am dat exemplu, nu noi suntem impredictibili, nu noi am luat decizii intempestive, nu noi am dat afară doi miniștri. Noi vrem o coaliție predictibilă și dacă ne întoarcem la guvernare, în mod cert ar trebui să negociem un calendar ferm de reforme”, a mai precizat liderul.

Citeste si: Cioloș, despre politica antivaccin de la AUR: Românii i-au ales, nu...

Totodată, Dacian Cioloș îi transmite lui Rareș Bogdan că USR PLUS nu renunță la reforma pensiilor speciale, la desființarea SIIJ, dar și că nu intră în coaliția de guvernare pentru funcții.

„Noi ne dorim ministere de unde să facem reforme pe care le-am promis, la care ne-am angajat încă din campanie. Dacă ne apucăm să ne târguim pe posturi, asta înseamnă că deblocăm discuțiile din coaliție?”, a mai spus co-președintele USR-PLUS.

Sursa foto: captură video / Facebook

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: