Negocieri Guvernare | PSD: Vrei iaht? Plăteşti în plus

PSD a făcut, la negocierile pe programul de guvernare, propuneri pentru a creşte veniturile statului, printre care se numără şi taxarea "luxului", a declarat prim-vicepreşedintele partidului Sorin Grindeanu.

"Negocierile continuă pe domenii de activitate. Prima întâlnire de astăzi a fost concentrată pe ceea ce înseamnă lipsa resurselor bugetare într-o perioadă în care statul trebuie să fie alături de cetăţeni, pentru că ştim, în acest moment, şi vedem cu toţii cum scade nivelul de trai al românilor, iar noi ne dorim să venim cu venituri în plus la bugetul de stat, nu doar să facem cheltuieli. Sigur că ne dorim să creştem salariul minim de la 1 ianuarie, să mărim pensia minimă de la 800 la 1.000 de lei, să mărim cu 11% punctul de pensie, iar alocaţiile să fie conform legii. Pentru asta am venit cu propuneri care vor fi discutate în perioada următoare pentru a creşte veniturile statului. Prima dintre ele ar fi cea legată de taxarea luxului, dacă putem să îl numim aşa. Toate ţările civilizate au o asemenea taxare a luxului. Vrei iaht, plăteşti în plus. Vrei maşini de sute de mii de euro, plăteşti în plus. E o intenţie, nu e niciun fel de impunere, este o intenţie pe care noi am declarat-o astăzi, urmând să o detaliem şi nu este o condiţie pe care o dă PSD", a afirmat Grindean, citat de Agerpres.

El a adăugat că România are cea mai mică rată de colectare fiscală la nivelul Uniunii Europene.

"Este absolut necesar să corectăm acest lucru, putem să aplicăm şi soluţii pe care văd că le-au aplicat colegii noştri de la sud de Dunăre, că au adus experţi străini şi au crescut rapid rata de colectare. E nevoie, de asemenea, de un efort naţional pentru combaterea evaziunii fiscale. Este inadmisibil ca şi acum, la ani buni, vă dau un exemplu - scanerele pe care tot statul român le-a luat stau nefolosite, iar contrabanda este în floare în România. Să ştiţi că nu suntem de acord cu eliminarea facilităţilor pentru cercetare, IT şi construcţii, impactul pe care noi l-am calculat şi pe care toate aceste ramuri care au ţinut în această perioadă economia României ar fi unul care nu ar da cu plus. Sunt câteva propuneri, intenţii pe care noi le-am prezentat astăzi interlocutorilor pentru a creşte veniturile statului", a afirmat Grindeanu.

Întrebat dacă PNL a fost de acord cu suprataxarea marilor averi, Grindeanu a menţionat: "A rămas, după ce am transmis intenţia noastră, ca în discuţiile ulterioare, de astăzi, de mâine, de poimâine, să detaliem aceste puncte, deci nu a fost închis acest subiect".

Potrivit liderului social-democrat, este spaţiu pentru creşterile de pensii propuse de PSD.

"Există spaţiu de creştere şi au fost şi colegii de la PNL de acord pe ceea ce înseamnă pensii, tocmai vă spuneam la început de creşterea punctului de pensie cu 11%. Mâine este întâlnirea specialiştilor pe muncă şi se vor detalia aceste lucruri pe care le-am anunţat astăzi. Acela este spaţiul de creştere pe care îl avem acum şi care poate fi dat şi pe care noi vrem să îl dăm, pentru că nu putem să tot împovărăm populaţia, trebuie să venim şi cu creşteri de venituri, nu doar cu creşteri de preţuri", a arătat Sorin Grindeanu.

Negocierile dintre PNL, PSD şi UDMR pe programul de guvernare au început, miercuri, cu partea economică şi socială.

