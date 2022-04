Nicolae Ciucă: Putem primi gaz din Marea Neagră la jumătatea anului

Legea offshore, asumată la nivelul coaliţiei de guvernare, vine să asigure stabilitate şi predictibilitate legală mediului de afaceri în domeniu în ceea ce priveşte independenţa pe resursa de gaz faţă de Federaţia Rusă, a declarat prim-ministrul Nicolae Ciucă, care a menționat că România poate primi gaz din Marea Neagră la jumătatea acestui an.

El a fost întrebat, într-un interviu la Radio România Actualităţi, ce rol va juca Lege offshore, având în vedere criza economică post-COVID, amplificată de creşterile de preţuri, mai ales la energie şi carburanţi, scrie Agerpres.



"Pentru partea de asigurare a independenţei energetice, la nivelul coaliţiei am luat decizia să ne asumăm Legea offshore. România nu este o ţară care să fie foarte afectată de lipsa resurselor, lipsa surselor de energie şi gaze, România are potenţial în ambele domenii şi de aceea aici venim cu două componente: una este să ne înscriem în programele Uniunii Europene, pentru a dezvolta noi surse de energie şi aici avem ca obiectiv să dezvoltăm sursele de energie regenerabilă, iar în ceea ce priveşte independenţa pe resursa de gaz faţă de Federaţia Rusă, am decis ca prin această lege să asigurăm stabilitate şi predictibilitate legală mediului de afaceri în domeniu", a explicat Nicolae Ciucă.



Şeful Executivului a prezentat şi stadiul unor proiecte privind exploatarea gazelor naturale.



"Astfel, există posibilitatea ca în scurt timp să putem să începem investiţiile în perimetrul Neptun Deep şi să asigurăm exploatarea gazelor din Marea Neagră. Totodată, asigurăm exploatarea gazelor de pe teritoriul naţional de la mare adâncime, această investiţie putând să asigure gaze începând cu anul 2024. Din Marea Neagră avem posibilitatea să primim primele gaze la jumătatea acestui an, există deja o investiţie făcută de Black Sea Oil and Gas şi au semnat deja documentele de recepţie, existând posibilitatea să putem să asigurăm 1 miliard de metri cubi de gaze anual prin această investiţie şi, desigur, la sfârşitul anului 2026, începutul lui 2027 să avem primele gaze din perimetrul Neptun Deep", a mai declarat Ciucă.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: