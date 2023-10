Dacian Cioloș dă semne că vrea, totuși, să fie președintele României: Mă interesează proiectul

Eurodeputatul Dacian Cioloş a declarat, la Strasbourg, că este interesat de o candidatură în alegerile prezidenţiale şi că i se pare că rolul preşedintelui în următorii ani va fi unul cheie, atât în interior, cât şi la nivel european, unde urmează să se ia decizii care vor influenţa pe termen lung UE, conform Agerpres.

Dacian Cioloş, a precizat, în acelaşi timp, că este gata să candideze şi la europarlamentare pe lista REPER, şi că "una nu o exclude pe cealaltă".

"(...) Mă interesează proiectul prezidenţial, pentru că mi se pare că în contextul actual, şi din ţară, dar şi european, rolul preşedintelui în următorii ani va fi unul cheie şi în interior, pentru a reduce polarizarea asta şi antagonizările nu doar între partidele politice, dar între clasa politică şi societate, dar şi la nivel european (...)", a afirmat eurodeputatul.

El a mai spus că acesta poate fi un moment "în care putem trece de la un stat membru de periferie la nivel european, nu doar geografic, dar şi comportamental, cam aşa ne-am comportat până acum, la un stat membru care să fie în cercul celor care, proactiv, influenţează direcţia în care o va lua Uniunea Europeană, pentru că mă aştept la modificări şi de funcţionare instituţională la nivel european".

El a precizat în acelaşi timp că este conştient că prima campanie este cea pentru europarlamentare şi că va căuta să valorifice toate oportunităţile pentru a-şi promova ideile.

"Da, mă uit cu mare atenţie la mandatul de preşedinte al României, însă cum campaniile încep cu alegerile europarlamentare, cum eu nu sunt nici Ciolacu prim-ministru, să stau toată ziua pe televizor pentru că sunt prim-ministru, nu sunt nici Ciucă preşedinte al Senatului, care la fel poate avea vizibilitate pe partea asta, sau nu sunt nici secretar general adjunct la NATO, ca să folosesc sigla NATO şi în spatele ei să vin să fac campanie, sunt europarlamentar, îmi duc mandatul până la capăt şi voi căuta să valorific toate oportunităţile prin care să-mi promovez ideile", a afirmat el în discuţia cu jurnaliştii români.

El a precizat că nu a discutat în cadrul REPER despre candidatura la alegerile europarlamentare, dar afirmă că este dispus să-şi asume riscul de a fi "îngropat politic" dacă nu va reuşi să intre în Parlamentul European.

"Eu nu mă consider 'îngropat politic' dacă nu mai continui cu un mandat. Sunt multe lucruri de făcut şi sunt alte pârghii prin care se pot face lucruri. Eu vă reamintesc că am intrat în politica de partid abia din 2018 şi înainte am făcut o grămadă de lucruri fără să fiu membru într-un partid", a explicat el.

În acelaşi timp, întrebat dacă este în căutarea unei coaliţii mai largi care să-i susţină candidatura în alegerile prezidenţiale, el a răspuns afirmativ.

"Deci dacă reprezint doar REPER sunt foarte puţine şanse. Acesta e şi motivul pentru care eu am explicat şi public de ce nu-mi anunţ candidatura acum, pentru că, din punctul meu de vedere, o astfel de candidatură e o treabă foarte serioasă şi ea se anunţă, şi se asumă efectiv, formal, oficial, în momentul în care ştii pe ce te poţi baza. (...) Deci abia, cred eu, cel mai devreme în primăvară şi cel mai târziu după alegerile europarlamentare, vom avea claritate vizavi de tabloul politic, electoral, pentru alegerile care vizează România", a spus Dacian Cioloş.

Cioloş susţine că nu a purtat până acum negocieri cu PNL pentru că REPER nu şi-a stabilit încă strategia pentru perioada următoare.

"În momentul în care REPER îşi va stabili strategia, atunci vom putea discuta şi de eventuale alianţe pe care le putem face pre sau post-electorale. Dar deocamdată nu s-a pus problema", a spus el.

Sursa foto: Agerpres

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: