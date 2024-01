Premierul Marcel Ciolacu a afirmat că prioritatea sa din aceste zile este să găsească soluţii pentru corectarea inechităţilor sociale adunate în zece ani, context în care a mers la Spitalul Universitar Bucureşti şi la Ministerul Apărării Naţionale.

"Prioritatea mea din aceste zile este să găsesc soluţii pentru a corecta inechităţile sociale adunate într-un deceniu. De aceea, am decis să reduc la maximum timpul alocat festivităţilor oficiale şi să mi-l dedic întâlnirilor cu reprezentanţii tuturor categoriilor sociale care reclamă asemenea nedreptăţi. Ieri, am discutat cu sindicaliştii din domeniul ordinii publice, din poliţie şi sistemul penitenciar. Astăzi, cu oamenii din sistemul apărării naţionale. Iar, înainte de întâlnirea de mâine cu liderii Sanitas, am vrut să-i ascult pe cei de la baza sistemului sanitar - medici, asistente, infirmiere, brancardieri, personal TESA şi să aflu cum văd ei rezolvarea situaţiei din acest domeniu. Pentru asta am fost la Spitalul Universitar din Bucureşti", a scris Ciolacu pe Facebook.

El a menţionat că, în acelaşi timp, s-a asigurat că la Guvern se lucrează la finalizarea actelor agreate cu fermierii şi transportatorii.

"Indiferent cât de complicat va fi, sunt convins că vom găsi, împreună cu liderii responsabili din toate domeniile prioritare ale societăţii, rezolvări echilibrate la problemele cu care se confruntă. Cred că românii nu mai aşteaptă de la liderii lor tăieri de panglici şi hore, ci soluţii concrete şi oneste care să genereze echitate socială!", a mai scris Ciolacu.

Potrivit agendei, premierul Marcel Ciolacu va avea, joi, consultări cu reprezentanţii Federaţiei Sanitas.

De asemenea, premierul Marcel Ciolacu s-a întâlnit la sediul MApN cu Ministrul Apărării Naţionale, Angel Tîlvăr, discuţiile vizând situaţia de securitate de la graniţă, condiţiile de muncă ale militarilor şi nevoile de înzestrare cu tehnică militară modernă.

"Am discutat despre situaţia de securitate de la graniţă, generată de agresiunea Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei. De asemenea, am discutat despre condiţiile de muncă şi de viaţă ale celor care îşi servesc ţara în cadrul forţelor armate şi despre nevoile de înzestrare ale Armatei cu tehnică militară modernă", a scris Tîlvăr pe Facebook.

