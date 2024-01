Ciolacu: Gabriel Firea și-a asumat candidatura la Primăria București

Gabriela Firea şi-a asumat candidatura pentru Primăria Capitalei, a declarat premierul Marcel Ciolacu, preşedinte al PSD. De cealaltă parte, Firea susține că este doar ”un candidat la candidatură”.

"Doamna Gabriela Firea şi-a asumat să candideze la Bucureşti. Deci, în acest moment, toţi colegii din ţară, fiindcă vorbim de toţi colegii, nu vorbim numai de Bucureşti - vorbim şi de Buzău şi de Cluj şi de Suceava, vorbim de toată ţara, aşa e la statut. Nu putem să aprobăm cuiva înainte, Doamna Gabriela Firea, ieri, în şedinţa cu Bucureştiul, şi-a asumat candidatura pentru Primăria Generală a Capitalei. Niciun alt coleg nu şi-a asumat vreo candidatură", a declarat Marcel Ciolacu la Parlament.



Gabriela Firea a declarat că nu s-a autoproclamat candidatul PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei, aşa cum s-a spus, ci se consideră "candidat la candidatură".

"Ieri am vorbit în primul rând de europarlamentare şi despre organizarea alegerilor în general, pentru că nu ştim dacă vor fi cumulate sau nu. Ne pregătim pentru ambele variante. În final s-a concluzionat că trebuie să discutăm săptămâna viitoare şi pentru candidaţii la sectoare şi pentru Capitală. Aşadar, sunt deschisă să particip la alegeri preliminare la Bucureşti, ar trebui să primim şi un dateline, timp în care să ne depunem candidaturile, să vedem cine se mai înscrie şi da, răspund de asemenea pozitiv şi discuţiilor din zilele precedente, dacă să se mai contracteze anumite cercetări sociologice cu toate casele de sondare, inclusiv cu cea cu care nu am o relaţie bună, Avangarde. După informaţiile mele, eu ocup acum locul unu în preferinţele bucureştenilor. Ar fi lipsă de respect faţă de cetăţeni să nu încerc măcar să fiu candidat la candidatură. Mă consider candidat la candidatură", a spus Firea la Palatul Parlamentului.



Aceasta a precizat că ar trebui stabiliţi candidaţii la alegerile locale cât mai repede pentru ca cetăţenii care vin la vot să ştie din timp pe cine votează.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: