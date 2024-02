Preşedintele Partidului Naţional Liberal, Nicolae Ciucă, a afirmat, referitor la decizia privind alianţa electorală PNL-PSD că este "o mişcare tactică", ţinând cont de contextul de securitate, transmite Agerpres.

Întrebat ce s-a schimbat de la decizia luată anul trecut de PNL de a merge în alegeri singur şi până la decizia de acum privind o alianţă cu PSD, Ciucă a răspuns că strategia liberalilor "în tot ceea ce înseamnă valorile şi virtuţile" nu s-a modificat, dar la un moment dat "în strategie este nevoie şi de anumite mişcări tactice".

"În noiembrie, la Sinaia, am ieşit, la fel ca şi astă-seară, într-o conferinţă de presă şi, pe baza evaluărilor de la vremea respectivă, am asumat că vom merge în alegeri prin noi înşine. 'Prin noi înşine' reprezintă mottoul cu care Partidul Naţional Liberal, de-a lungul istoriei sale, şi nu este una deloc scurtă, este o istorie lungă, bogată, cu asumarea unor responsabilităţi istorice, a schimbat istoria ţării şi la Marea Unire şi în 1923, când a fost adoptată Constituţia. Prin noi înşine am avut curajul să abordăm şi să luptăm pentru ca România să fie ţară membră a Alianţei Nord-Atlantice, a Uniunii Europene, 'prin noi înşine' este mottoul care ne reprezintă şi astăzi şi noi considerăm că este mottoul care înseamnă pentru noi toţi unitate şi îndemn la asumare şi responsabilitate. De atunci şi până acum trebuie să înţelegem că în strategia Partidului Naţional Liberal, în tot ceea ce înseamnă valorile şi virtuţile Partidului Naţional Liberal nu s-a modificat nimic, dar la un moment dat, cum spuneam, în strategie este nevoie şi de anumite mişcări tactice", a explicat Ciucă.

El a adăugat că "ceea ce s-a întâmplat acum este o mişcare tactică, ţinând cont de tot ceea ce se întâmplă de jur împrejur, contextul de securitate".

"Iar România s-a profilat şi se profilează în continuare ca un pilon de stabilitate în regiunea Mării Negre, în tot ceea ce înseamnă această verticală a estului Europei, de la Marea Baltică până la Marea Neagră. Şi atunci explicaţia este că prin noi înşine putem să ne adresăm românilor să ne evalueze pe baza a ceea ce am făcut şi să ne acorde încrederea pentru ceea ce vom face în continuare, pentru că nu este vorba doar de Partidul Naţional Liberal, 'prin noi înşine' se adresează tuturor românilor, este vorba de încrederea noastră, a tuturor, în ceea ce vrem să facem, în calea noastră europeană, în menţinerea României pe parcursul său euroatlantic. Absolut o mişcare tactică", a spus Nicolae Ciucă.

Sursa foto: Shutterstock / Alexandros Michailidis

