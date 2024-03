Ciolacu: România trebuie să aibă reprezentare la nivel de vicepreședinte CE și al PE

Premierul Marcel Ciolacu, preşedinte al PSD, a declarat, luni, că a solicitat în discuţiile cu lideri ai social-democraţilor europeni (PES) ca ţara noastră să fie reprezentată la nivel de vicepreşedinte în cadrul viitoarei componenţe a Comisiei Europene şi a noului Parlament European, scrie Agerpres.

De asemenea, Ciolacu a menţionat că a convenit cu preşedintele PNL, Nicoale Ciucă, să aibă în cadrul familiilor politice europene din care fac parte, PES şi PPE, o abordare comună în ceea ce priveşte locul României în structurile europene viitoare.

El a fost întrebat dacă în momentul de faţă există o înţelegere între două familii politice rivale - popularii europeni şi social-democraţii, pentru modul în care se va alcătui viitoarea Comisie Europeană, respectiv noua administraţie a Uniunii Europene, în contextul recentului Congres al Partidului Socialiştilor Europeni (PES) de la Roma şi a apropiatului Congres al Partidului Popular European (PPE) de la Bucureşti.

"Categoric da, dar ea a fost şi acum patru ani. Nici popularii, nici socialiştii nu au singuri 50%. În Europa se vorbeşte foarte des şi mai ales la nivelul liderilor europeni, şi de la populari, şi de la socialişti, şi de acel coridor sanitar, care să se facă pentru populişti şi pentru extremişti. Asta înseamnă că forţele democratice, inclusiv Renew, să se unească şi să facă acest coridor sanitar, ca la decizie extremiştii să nu poată ajunge. Şi eu cred că este o decizie înţeleaptă, e o decizie corectă, mai ales în contextul european actual", a declarat Marcel Ciolacu, luni seară, la Antena 3.

Premierul a subliniat că înainte de a pleca la Congresul PES de la Roma a discutat cu liderul PNL despre această abordare comună în ce priveşte locul României în structurile europene viitoare.

"Sper că nu se supără domnul Nicolae Ciucă. Eu, înainte să plec la Roma, am vorbit cu domnul preşedinte Nicolae Ciucă de a avea o abordare comună în ceea ce priveşte România şi unde se găseşte România în structurile europene în viitor. Şi domnul Nicolae Ciucă, acum, înainte de a veni popularii, familia din care face parte, europeană, am stat de vorbă şi împreună am transmis liderilor, şi socialiştilor şi popularilor, le-am transmis ce poziţii şi unde doreşte România să se regăsească. Este o abordare corectă. (...) Este pentru prima oară când cele două mari partide din România au aceeaşi poziţie şi aceeaşi voce, depăşind orice fel de orgoliu. Indiferent care vor fi acele.... Da, eu cred că România trebuie să se găsească reprezentată şi la nivel de vicepreşedinte al Comisiei, şi la nivel de vicepreşedinte al Parlamentului European", a declarat Ciolacu.

El a precizat că la reuniunea de la Roma a expus foarte clar aceste solicitări.

"Politica înseamnă negociere. Am spus foarte clar care sunt solicitările. Sunt ferm convins că şi domnul Nicolae Ciucă va negocia şi dânsul tot în aceeaşi direcţie. Ca să fii vicepreşedinte, de exemplu, al Comisiei, trebuie să fi fost două mandate de comisar, să fi fost prim-ministru sau să fi fost preşedinte de stat. Să nu iasă breaking news că ajunge domnul Iohannis, că n-am avut această discuţie", a declarat Ciolacu.

Acesta a adăugat că a insistat ca România să aibă un comisar în zona economică.

"O să fie foarte important în perioada următoare şi comisarul pentru vecinătăţi. Aici, ţinând cont de contextul şi cu Republica Moldova, cu Balcanii de Vest şi cu Ucraina. Vor fi două portofolii foarte importante, va fi şi portofoliul, dacă va apărea din nou, acela cu industria de apărare la nivel european. Sunt foarte multe poziţii şi pentru prima oară cele două familii au devenit jucători, susţinându-se unele pe altele. Aduceţi-vă aminte cum noi, românii, ne dădeam singuri în cap, ne pâram unii pe alţii la Bruxelles, decidenţii de la Bruxelles râdeau de noi, nu obţineam nimic, credeam că suntem deştepţi şi ne întorceam la români acasă şi dădeam vina unii pe alţii", a mai declarat Ciolacu.

Preşedintele PSD a participat vineri şi sâmbătă la Congresul Partidului Socialiştilor Europeni (PES), care s-a desfăşurat la Roma, în contextul alegerilor pentru Parlamentul European din iunie.

Sursa foto: Agerpres

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: