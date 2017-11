Immofinanz, unul dintre cei mai mari investitori imobiliari din Romania, cu un portofoliu de proprietati in valoare de peste 840 de milioane de euro la finele primelor sase luni din acest an, a vandut recent doua terenuri din Bucuresti si Voluntari, pentru care a incasat aproximativ 5 milioane de euro, potrivit calculelor wall-street.ro. Ambele terenuri se aflau in portofoliul Adama, pe care Immofinanz a achizitionat-o cu suma de 42,2 miloane euro in 2011.

Cele doua terenuri au fost vandute intr-o tranzactie asistata de CBRE si Cushman & Wakefield Echinox. Unul dintre terenuri este situat pe bulevardul Ghencea din Bucuresti si are o suprafata de 12.000 mp, iar celalalt se afla pe strada Erou Iancu Nicolae din orasul Voluntari, avand o suprafata de 13.000 mp. Potriviti consultantilor imobiliari contactati de wall-street.ro, pretul pe metru patrat al unui teren in zona bulverdului Ghencea se situeaza in intervalul de valori cuprins intre 50 si 75 de euro, in functie de proximitatea fata de Bucuresti, in timp ce pe strada Erou Iancu Nicolae din Voluntari preturile pe metru patrat la terenuri ajung la 2-300 de euro.

Per ansamblu, din vanzarea celor doua terenuri Immofinanz ar fi incasat 4,8 milioane de euro (12.000 x 75 + 13.000 x 300). De asemenea, Immofinanz a adaugat ca va finaliza si vanzarea unui al treilea teren in Capitala de 10.800 mp pe strada Vasile Lascar, in luna noiembrie. Fiind o zona centrala a Capitalei, aici preturile ajung la 5-600 de euro pe mp la terenuri.

Ca urmare, valoarea estimata a acestui al treilea teren pe care Immofinanz intentioneaza sa il vanda s-ar ridica la aproximativ 6,5 milioane de euro. Compania spune ca va continua procesul de vanzare al proprietatilor ramase din portofoliul Adama care nu fac parte din businessul de baza al Immofinanz (spatii de birouri si retail), cu scopul de a isi consolida businessul.

Alte terenuri, situate in Bucuresti, cu o suprafata totala de 70.000 mp, sunt in proces de vanzare si vor fi vandute in perioada urmatoare. "Aceste tranzactii reprezinta un pas in strategia noastra de a ne concentra pe proprietatile de retail si birouri. Desi Adama detine un portofoliu extins de terenuri premium, credem ca acestea sunt potrivite in special pentru complexurile rezidentiale”, a declarat Sorin Visoianu, country manager operations pentru Immofinanz Romania.

Sursa foto: create jobs 51 / Shutterstock