Proiect rezidențial cu peste 1.000 de apartamente va fi dezvoltat în Iași

Dezvoltatorul imobiliar Impact Developer & Contractor a anunțat extinderea pe piața ieșeană, unde va dezvolta unul dintre cele mai mari ansambluri rezidențiale din regiune Moldovei, care va avea peste 1.000 de apartamente.

Potrivit unui comunicat remis redacției,ansamblul rezidențial va fi ridicat în zona Copou, una dintre cele mai atractive zone rezidențiale din Iaşi și va fi format din mai multe blocuri cu regim redus de înălţime (2S+P+5E). Apartamentele vor avea o tipologie variată, de la studiouri, la apartamente cu 2, 3, 4 sau 5 camere şi beneficiază de finisaje și dotări premium, spaţii vitrate ample şi compartimentări eficiente. La final, Greenfield Copou, așa cum a fost denumit ansamblul, va număra 1.096 de apartamente.

Ansamblul va fi livrat în două faze începând cu primul trimestru al anului 2023. La finalizare, Greenfield Copou va fi unul dintre cele mai mari ansambluri rezidențiale durabile din regiunea Moldovei, dezvoltarea realizându-se conform principiilor de sustenabilitate urmărite de certificarea BREEAM Excellent. În același timp, clădirile vor avea un consum de energie aproape egal cu zero, respectând noul standard în construcţia de locuinţe, nZEB - "nearly zero energy building", ce presupune un design sustenabil, tehnici de economisire a energiei și utilizarea de energie regenerabilă, precum panouri fotovoltaice. Totodată, în cadrul ansamblului va fi încurajată reciclarea prin utilizarea unui sistem de colectare selectivă a deșeurilor.

”Greenfield Copou urmărește modelul testat deja de dezvoltat în Greenfield Băneasa, din București, definit de armonia cu natura. Astfel, 42% din suprafața terenului pe care se dezvoltă ansamblul va fi alocată spațiilor verzi, asigurând zone de relaxare și spații de joacă pentru copii. Ansamblul va dispune de o parcare exclusiv subterană, care permite ca în interiorul ansamblului să nu existe trafic auto. Pe lângă spațiile verzi, sunt prevăzute piste și locuri de parcare pentru biciclete, dar și stații de încărcare pentru mașinile electrice.

”Greenfield Copou este rezultatul eforturilor noastre continue de îmbunătățire a calității locuirii și suntem încrezători că locuitorii din Iași vor rezona foarte bine cu ce promitem noi prin acest ansamblu rezidențial", a declarat, în comunicatul citat, Tinu Sebeşanu, CEO Impact Developer&Contractor.

Urmărind tiparul dezvoltărilor rezidențiale realizate de Impact, ansamblul Greenfield Copou va fi securizat, cu acces controlat, și va îngloba o gamă variată de facilități, care vor favoriza dezvoltarea unei comunități moderne. Ansamblul va beneficia de 3.200 mp de spații de relaxare, prevăzute cu restaurant, piscina interioară, lounge, cafenea, fitness & spa, precum şi de 300 mp de spaţii comerciale. De asemenea, părinții se pot bucura de mai mult confort şi timp petrecut alături de copiii lor, deoarece complexul va include grădinița și after-school. Facilitățile disponibile în cadrul ansamblului sunt completate de conectivitatea foarte bună cu punctele de interes ale orașului, obiectivele turistice și zonele de relaxare precum Grădina Botanică și Parcul Copou.

