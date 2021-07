Acord de finanțare de 78 mil. euro pentru proiectul One Cotroceni Park, al One United Properties

Compania One United Properties S.A., unul dintre cei mai activi dezvoltatori imobiliari de proiecte rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din București, anunță încheierea unui acord de finanțare a proiectului One Cotroceni Park, componenta office, de până la 78 de milioane de euro.

Finanțarea este acordată entităților One Cotroceni Park Office S.A. (c. 40 de milioane de euro) și One Cotroceni Park Office Faza 2 S.A. (c. 28 milioane de euro), la care se adaugă o facilitate de TVA de 9 milioane de euro.

Băncile finanțatoare pentru acest credit sunt Banca Comerciala Română, BRD Group Société Générale și Erste Bank A.G., iar scadența împrumuturilor este de 7 ani.

Dezvoltat pe un teren de 5,8 hectare, pe locul fostei platforme Ventilatorul, One Cotroceni Park este unul dintre cele mai ample proiecte de regenerare urbană din București, conceput într-o abordare holistică de tipul Live / Work / Play.

Proiectul cu funcțiune mixtă include o componentă office cu două clădiri mari de birouri de clasă A cu aproximativ 75.000 mp suprafață închiriabilă, una rezidențială cu peste 850 de locuințe și una comercială, care va oferi viitorilor chiriași și rezidenți acces la numeroase facilități, precum operatori de food (cantină, cafenele, wine-bar, bistro, restaurante), fitness și diverse servicii (farmacie, curățătorie, bancă), piste de alergare în aer liber, înot și ciclism. Componenta office deține certificare LEED Platinum, ce atestă funcționarea durabilă și impactul minim asupra mediului, și este în curs de certificare WELL Health and Safety, cea mai ruguroasă certificare pentru bunăstarea ocupanților săi și asigurarea celor mai bune condiții la locul de muncă.

