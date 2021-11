Companiile medicale și farmaceutice, campioane la suprafața de birouri închiriată în primele 9 luni

Domeniul medical a crescut ca pondere de la 3% din totalul contractelor de închiriere birouri în 2019, la 10% în 2020, primul an de pandemie și a ajuns la 23% în acest moment, potrivit monitorizării realizate de ESOP Consulting. În plus, se înregistrează și o creștere a cererii totale venite din rândul companiilor medicale, acestea tranzacționând în acest an, în total o suprafață de 31.540 mp spații de birouri în București, în condițiile în care au închiriat 10.280 mp la nivelul întregului an 2020.

Companiile medicale și farmaceutice au închiriat cea mai mare suprafață de birouri, pentru clinici medicale, spitale sau sedii centrale în primele nouă luni din 2021, aproximativ 23% din totalul pieței, depășind ca pondere firmele din domeniul IT&C (care au cumulat 22%).

Printre companiile din domeniul medical și farmaceutic care au închiriat spații noi în acest an se numără: centrul medical Victoria, centrul de excelență Ares, clinica Trident, spitalul Provita, spitalul Medicover, companiile PMEC Medical Equipment Center, Alcon și Astellas.

Acestea au ales imobile de birouri precum Global Business Center, Empire Tower, Herastrau Office Building, Iride Business Park, Multigalaxy Building, Green Court și One Tower.

„La sfârșitul anului 2019, înainte de intrarea în perioada de pandemie, 50% din totalul spațiilor de birouri închiriate în București erau pentru angajații companiilor de IT&C, acest domeniu ocupând primul loc detașat în ponderea chiriașilor. În primele trei trimestre din acest an, domeniul IT&C a fost depășit pentru prima dată de către domeniul medical, cererea pentru astfel de spații crescând substanțial. Criza sanitară generată de pandemia de COVID 19 a creat nevoia de mai multe servicii și produse medicale și credem ca acest lucru se vede în creșterea ponderii cererii venită de la companiile medicale. În același timp, necesitatea de a lucra de acasă datorită riscului sanitar a determinat multe companii din domeniul IT să adopte munca hibridă, astfel încât planurile de relocare sau extindere a spațiilor de birouri au fost amânate. Credem însă că vor urma relocări în rândul companiilor de IT în 2022-2023, când pandemia va scădea semnificativ în intensitate, pentru a oferi angajaților spații de birouri adaptate pentru munca hibridă și în clădiri care au implementat măsuri de reducere a riscurilor generate de COVID 19”, declară Alexandru Petrescu, Managing Partner la ESOP Consulting l CORFAC International.

În acest an

Înainte de pandemie

ANUL TRECUT

Citeste si: Avantajele utilizării luminii UV-C în clădirile de birouri

Înainte de pandemie, în ultimii trei ani, între 2017 și 2019, cererea venită din partea companiilor IT&C, BPO și SSC a dominat piața închirierii spațiilor de birouri.



În 2020 cererea de birouri pentru angajați din domeniul IT&C, BPO și SSC a scăzut, iar în acest an există premisa să se mențină la un nivel ca al anului trecut (în grafic este trecut volumul spațiilor închiriate până la sfârșitul primelor nouă luni din 2021, iar pentru anii anteriori pentru 12 luni).

In 2017 motorul pieței birourilor a fost segmentul IT&C, BPO și SSC cu o pondere de 51% din tranzacții.

Următorul segment important a fost cel Finanțe, Bănci, Asigurări cu o pondere de 16%, în timp ce domenii precum Construcții și imobiliare, FMCG sau Media Marketing au avut ponderi între 3 și 5%.

Citeste si: Investitorii în imobiliare încep să se evite de clădirile...

Si in 2018 majoritatea cererilor de spatii au venit din partea segmentului IT&C, BPO și SSC cu o pondere de 36% din tranzacții.

Segmentul Construcții&Imobiliare a fost însă vedeta acelui an, având o creștere importantă față de anul 2017 datorită intrării pe piață a unor noi operatori de shared-offices care au pre-închiriat suprafețe importante.

In 2019, segmentul de IT&C, BPO și SSC a plusat din nou, majoritatea cererilor de spații venind din partea companiilor de acest tip, cu un total de 50% din tranzacții.

Segmentul Finanțe, bănci și asigurări a avut o pondere importantă, ocupând 17% din suprafața închiriată în București. Domeniul Construcții și imobiliare a fost în continuare activ, cu 8% din cerere, aici încadrându-se de regulă firme care închiriază spații de birouri și le reamenajează, pentru a le sub-închiria în regim shared-offices.

In 2020 segmentul de IT&C, BPO si SSC s-a mai restrâns ca volum, dar și ca pondere în totalul tranzacțiilor coborând de la jumătate, la o treime din totalul tranzacțiilor.

În ascensiune, au fost firmele din domeniile Servicii profesionale, cu 16% din suprafața închiriată și Financiar - cu 14%, iar domeniul Medical și farmaceutic și-a început ascensiunea ușor, ușor, la sfârșitul anului cumulând deja 10% din suprafața tranzacționată în București. În 2020 însă aproape a dispărut cererea din partea investitorilor în spații shared-offices.

În 2021, în prima parte a anului, cererea venită din partea companiilor IT&C a fost umăr la umăr cu a firmelor din domeniul medical, în a doua parte a anului fiind depășită cu un procent.

Ca perspectivă, domeniul Medical va rămâne important pe piața cererii de spații noi, datorită nevoii mai mari de servicii medicale, în contextul actual epidemiologic.

În 2021, domeniul Finanțe, bănci și asigurări s-a menținut ca pondere și au revenit încet, încet și firmele de shared-offices, din domeniul Imobiliare și construcții.

Sursa foto: Shutterstock.com

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: