Analiză: Piața imobiliară a rezistat mult mai bine celor doi ani de restricții

În ciuda unor provocări cu care nu s-a mai întâlnit, piața imobiliară a ieșit mult mai bine din pandemie decât era de așteptat, unele segmente prosperând în această perioadă, iar investițiile au continuat să apară, diferența principală fiind aceea că bani au mers în proprietăți imobiliare diferite față de anii precedenți, cu sectorul industrial și logistic fiind vedeta din ultimii doi ani.

„Piața imobiliară locală s-a adaptat rapid la noul mediu social și de business, contracarând în mare parte dezechilibrele generate de restricțiile impuse în perioada stării de urgență. Mai mult decât atât, vedem o traiectorie ascendentă a tuturor segmentelor de piață, chiar dacă există în continuare provocări, precum creșterea prețurilor materialelor de construcție, a costului cu utilitățile, inflația, scăderea puterii de cumpărare și găsirea celor mai bune pârghii de a readuce angajații în birouri”, spun reprezentanții companiei de consultanță imobiliară, Cushman & Wakefield Echinox.

Compania a analizat principalii indicatori ai pieței imobiliare și oportunitățile care vin odată cu schimbarea obiceiurilor de consum, a modului de lucru etc., dar a indentificat și principalele provocări cu care se confruntă acest segment.

Piața de investiții, tranzacții mai multe, volumul din ultimii doi ani peste cel din 2018-2019

Piața de investiții este un indicator important în ceea ce privește atractivitatea segmentul imobiliar. Astfel, lichiditatea pe piața tranzacțiilor cu proprietăți generatoare de venit a rămas ridicată în 2020 și 2021, ceea ce s-a tradus într-un volum total de 1,83 miliarde de euro, comparativ cu 1,67 miliarde de euro în 2018-2019. Cumulat, în ultimii doi ani au fost tranzacționate 78 de proprietăți, cu o valoare medie de 25,5 milioane euro vs 72 de active în 2018-2019 și o medie a unei tranzacții de 23,65 milioane euro.

Mai mult decât atât, piața a atras în cei doi ani de pandemie un număr important de jucatori noi: Resolution Property, Adventum Group, Supernova, Fortress REIT și Oresa Venture. Împreună, aceștia au făcut achiziții de circa jumătate de miliard de euro.

Birourile au reprezentat clasa de active cea mai tranzacționată în ambele perioade analizate, iar estimările arată o menținere a interesului pentru aceste tipuri de proiecte. Totodată, pe fondul performanței ridicate a segmentului industrial și a retailului de food, investitorii se uită cu interes spre oportunități pe aceste segmente de piață.

Evoluția pieței de investiții

Indicatori 2018 2019 2020 2021 Volum total (mil. €) 957 715 914 916 Valoarea medie a unei tranzacții (mil. €) 28 19,3 38 15 Număr proprietăți tranzacționate 35 37 24 54

Sursa - Cushman & Wakefield Echinox

Piața de retail își trage un pic sufletul după doi ani de restricții

Piața de retail a fost unul dintre cele mai afectate industrii trecând prin mai multe ”șocuri”, resimțite mai ales de centrele comerciale de tip mall, dacă vorbim de formatele de retail, și de retailerii de non-food – îmbrăcăminte, accesorii, încălțăminte etc, dacă ne referim la profilul retailerilor. Și cei din food (restaurante/cafenele) au avut de suferit destul de mult, mai ales după introducerea certificatelor verzi la finalul anului trecut.

Succesul proiectelor de tip retail au determinat dezvoltatorii să investească și mai mult în astfel de scheme, care se vor menține în focusul acestora și în acest an. Prahova Value Center (21.900 mp), Sepsi Value Center (16.300 mp) sau Bârlad Value Center (16.300 mp), toate dezvoltate de Prime Kapital-MAS Real Estate sunt printre cele mai importante proiecte livrate anul trecut. De remarcat însă, că începând cu acest an vedem și primele centre comerciale de tip mall care vor fi finalizate, după doi ani fără astfel de livrări: Colosseum Mall din București, deschis deja pe 24 martie, și Alba Iulia Mall (30.000 metri pătrați) care urmează să fie inaugurat la finalul anului de către Prime Kapital – MAS Real Estate. Segmentele de retaileri care populează aceste formate au avut creșteri semnificative în cei 2 ani de pandemie.

Principala îngrijorare pe piața de retail este legată de creșterea costurilor pentru chiriași și de scăderea puterii de cumpărare a clienților. Inflația va pune presiune pe de-o parte pe nivelul chiriilor și pe de altă parte pe veniturile disponibile pentru achiziții ale cumpărătorilor.

Evoluția pieței de retail

Indicatori 2018 2019 2020 2021 Livrări (mp) 104.000 160.000 145.000 100.000 Stoc (mp) 3.613.000 3.716.000 3.861.00 4.100.000 Chirii €/mp/lună 80 85 75 75

Sursa - Cushman & Wakefield Echinox

Piața de birouri: chirii stabile, livrări noi de aproape 400.000 metri pătrați în ultimii doi ani

Dezvoltatorii de spații de birouri și-au continuat planurile de investiții asumate dinainte de criza sanitară și au finalizat în perioada 2020-2021 aproape 400.000 metri pătrați de proiecte de birouri. Ritmul de dezvoltare s-a menținut astfel la nivelurile din 2018 și 2019, anteriori pandemiei, când în total au fost finalizate 433.000 metri pătrați spații noi. Cererea totală a resimțit incertitudinile de pe piață în cei doi ani de pandemie, astfel că suprafața închiriată în total în 2020 și 2021, de 535.000 metri pătrați, a fost cu circa 26% sub nivelul tranzacționat din 2018 și 2019, de 729.000 metri pătrați.

Pentru perioada următoare, readucerea angajaților în clădirile de birouri reprezintă principala provocare, în condițiile în care proprietarii de clădiri, împreună cu chiriașii, trebuie să găsească și să adopte diverse măsuri pentru a convinge angajații să revină în birou. Reconfigurarea spațiilor existente astfel încât să ofere zone colaborative, dar și asigurarea de birouri mai aerisite, sunt printre cele mai des întâlnite măsuri implementate, ceea ce înseamnă o creștere a suprafeței alocate unui angajat de la o medie de 8-10 mp/persoană la 12-15 mp/persoană.

De asemenea, vedem interes pentru spații de birouri care pot fi ocupate imediat, de tip plug and play, cereri care pot fi acomodate în primul rând de operatorii de Flex Office, dar si de spațiile disponibile la subînchiriere.

Evoluția pieței de birouri

Indicatori 2018 2019 2020 2021 Cerere totala (mp) 340.000 389.000 237.000 298.000 Livrari (mp) 145.000 288.000 155.200 245.000 Rata neocupare (%) 8,6 9,2 12,5 14,9 Chirii €/mp/luna 18,5 18,5 18,5 18,5 Stoc (mp) 2.365.000 2.510.000 2.800.500 3.199.300

Sursa - Cushman & Wakefield Echinox

Piața industrială a bătut în pandemie toate recordurile

Aproape 2 milioane metri pătrați de spații industriale și de logistică au fost închiriați în ultimii doi ani, dublul suprafeței tranzacționate în total în 2018 și 2019. Evoluția spectaculoasă a cererii din ultimii doi ani, încurajează dezvoltatorii să investească în continuare în proiecte industriale și de logistică, provocarea fiind de a adapta noile construcții la cerințele în schimbare ale chiriașilor.

Diversificarea profilului de chiriași, în special din retail, așa cum este cazul apariției comerțului virtual cu produse proaspete, impune noi cerințe pentru spațiile de depozitare și distribuție. Pe de altă parte, aceste nevoi vor genera noi cereri de spații.

Alți factori care exercită o anumită presiune pe piața industrială și de logistică sunt creșterea prețurilor de construcție, care a fost în medie de 25-30%, și scumpirea terenurilor disponibile pentru astfel de dezvoltări. În aceste condiții, vom vedea o creștere a chiriilor, astfel încât investițiile pe acest segment să rămână profitabile.

Cu toate acestea pentru 2022 dezvoltatorii au anunțat că vor finaliza proiecte totalizând circa 600.000 metri pătrați.

Evoluția pieței industriale și de logistică

Indicatori 2018 2019 2020 2021 Cerere totală (mp) 500.000 477.000 994.000 1.003.400 Livrări (mp) 728.000 500.000 688.000 530.000 Rata neocupare (%) 3 6,40 7,40 4,20 Chirii €/mp/lună 3,75-4,25 4,00 4,15 4,10 Stoc (mp) 3.800.000 4.400.000 5.100.000 5.634.500

Sursa - Cushman & Wakefield Echinox

Piața de spații industriale și logistice a fost de departe cea care a profitat și s-a dezvoltat cel mai mult în ultimii ani, explozia comerțului online în pandemie creând necesități noi, ce au dus la o creștere a cererii, dar și a apetitului investitorilor, pentru acest segment.

S-au înregistrat noi recorduri în ceea ce privește livrările și dezvoltările de spații noi, iar marii jucătorii de pe piață, au profitat de elanul pieței, cel mai activ jucător fiind CTP România, care și-a consolidat poziția de lider, ajungând la un stoc de peste 2,2 milioane de metri pătrați.

Chiriile sunt și ele în creștere, fiind anticipate noi creșteri, în condițiile în care stocul disponibil este unul foarte mic, circa 4% din totalul spațiului livrat deja fiind disponibil pentru închiriat, potrivit celor de la Cushman & Wakefield Echinox. Mai mult, ca și pe celelalte segmente ale pieței imobiliare, costurile construcțiilor și a energiei va duce la o creștere și a costurilor pentru chiriași.

Sursa foto: Shutterstock

