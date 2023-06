reConstruct Forum 2023: Cât mai avem de așteptat până când locuințele și creditele vor începe să se ieftinească

Prețurile locuințelor au continuat să crească la începutul acestui an, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, dar ritmul de la o lună la alta a încetinit, iar părerile legate de evoluția viitoare sunt împărțite.

Unii jucători din piață spun că va avea loc o corecție a prețurilor locuințelor, deoarece creditarea s-a scumpit, salariile sunt afectate de creșterea inflației, iar accesibilitatea achiziționării unei locuințe a scăzut comparativ cu anii anteriori.

De cealaltă parte, sunt reprezentanți ai pieței imobiliare care spun că scăderile de preț s-ar putea să nu fie cele așteptate de românii care vor să-și cumpere o locuință nouă.

Printre explicații se află scăderea ofertei de locuințe noi. În unele orașe, în special în București, blocajele urbanistice au împiedicat demararea de noi proiecte imobiliare, așa că, pentru următorii ani, livrările de locuințe noi va fi una redusă, în timp ce cererea de locuințe nu va scădea la fel de mult.

În condițiile în care românii vor trebui să se „lupte” pentru aceleași locuințe disponibile pe piață, prețurile locuințelor nu vor scădea atât de mult pe cât și-ar dori potențialii cumpărători.

Totodată, interesul românilor pentru a cumpăra o locuință în acest moment este tot mai mic. Numărul de interacțiuni cu paginile de anunț din portalurile de profil, cu agenții imobiliar sau proprietarii locuințelor scoase la vânzare ne arată că cererea ar putea să scadă.

Numărul de tranzacții a scăzut și el foarte mult la începutul acestui an, ceea ce arată că de la „interes” până la „a semna cu contract de vânzare-cumpărare” este un drum destul de lung.

Iar diferența dintre prețurile solicitate și cât sunt dispuși românii să plătească este un alt motiv care ne face să credem că vor fi români care vor aștepta un moment mai bun pentru a cumpăra un apartament sau o casă.

Totodată, creditarea s-a scumpit, iar creșterile repetate ale dobânzilor, îi face pe români să amâne decizia de a lua un credit ipotecar, iar datele ANCPI arată că majoritatea achizițiilor au fost făcute cu banii jos.

Nu în ultimul rând, nu știu între ce să aleagă pentru a nu fi nevoiți să achite o rată lunară prea mare. Credit cu dobândă fixă sau variabilă? IRCC sau pe ROBOR?

Răspundem la aceste dileme la reConstruct Forum 2023

Wall-Street.ro și Start-up.ro organizează conferința reConstruct Forum 2023 - State of Real Estate - Build for the Future, care va avea loc în zilele de 13 și 14 iunie, la Hotelul Sheraton din Capitală.

În cadrul dezbaterilor, alocăm un panel întreg pentru a discuta despre subiectele de mai sus.

Pentru a ne răspunde la întrebările legate de evoluția prețurilor din ultima jumătate de an, dar și despre ce ne așteaptă în perioada următoare, îi vom avea alături de noi pe:

Răzvan Ceapă, Head of Operations, în cadrul Storia.ro și OLX Imobiliare

Dorel Niță, Director Executiv și co-fondator ValorEasy.

Vor veni cu experiența lor și cu cifrele colectate de companiile lor pentru a vedea unde ne aflăm și unde ne îndreptăm cu piața imobiliară din prisma prețurilor, cererii și ofertei.

Pentru a lua pulsul segmentului de creditare, al dobânzilor și pentru a afla dacă va începe să se ieftinească din nou creditarea, am invitat oameni cu experiență și care cunosc foarte bine ceea ce înseamnă finanțarea din partea băncilor.

Adrian Cordîlașu – Vicepreședinte CFA România

Anca Bidian - Fondator & CEO KIWI Finance

Vlad Huțuleac - Director Executiv Adjunct Produse și Segmente Retail BCR

Vreți să aflați și mai multe despre piața imobiliară? Cum ar fi despre problemele urbanistice ale Bucureștiului sau despre tendințele din construcții? Vrei să le pui întrebările tale specialiștilor invitați?

Înscriere-te AICI, pentru a putea urmări online evenimentul sau chiar pentru a participa la direct din sală la reConstruct Forum 2023.

Sursa foto: Shutterstock

