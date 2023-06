Liebrecht & wooD Romania, compania ce dezvoltă complexul imobiliar Liziera de Lac, din Frumușani, vrea să construiască peste 300 de case în faza a doua a proiectului care se concentrează pe aducerea oamenilor aproape de natură. CEO-ul Liebrecht & wooD Romania, Sorin Ioan Blaga, a vorbit, în cadrul reConstruct Forum 2023, despre dorința oamenilor de a părăsi marile orașe, dar și despre provocările din domeniu și cursa spre sustenabilitate.

Liebrecht & wooD activează de 30 de ani pe piața din Europa centrală și de est și încearcă să aducă proiecte noi, explorând concepte diferite în zona de real-estate. Cu peste un miliard de euro investiți în România și Polonia în diverse proiecte, grupul se dezvoltă și pe latura de construcții și trai sustenabil. Sorin Ioan Blaga, CEO-ul Liebrecht & wooD Romania, a explicat că prețurile pe metru pătrat la construcții trebuie să crească și în România, pentru a se alinia cu piețele din țările vecine, dar și că clienții trebuie educați pentru a înțelege importanța sustenabilității pe termen lung.

„Noi gândim [un proiect] cu 6-7 ani înainte și începem să construim peste doi ani și ne gândim cum va funcționa, cu o latură unică, pentru clienți, când va fi gata”, a spus Blaga. „Noi construim în estul [Capitalei], «în câmp», unde am făcut tot ce era posibil să conservăm natura. Acum sunt 94 de case care așteaptă să vină proprietarii și vor fi, în final, încă 327 de case în faza a doua”, a spus CEO-ul Liebrecht & wooD Romania.

„Am decis să facem noi generare urbană [înafara orașului] ca să facem loc pentru cei care trebuie să plece [din București]. Natural, orașul trebuie să se extindă pe orizontală și vedem că asta se și întâmplă”, a mai punctat acesta. „Am pornit de la zero și am făcut singuri infrastructura necesară pentru a nu ne izbi de lipsa utilităților. Am construit peste 5 kilometri de drumuri, am pus gaze, avem ready-to-build aproape 11 MW de putere instalată de panouri solare. Toate acestea au fost planificate”, a adăugat Blaga.

„Educația cumpărătorilor [de locuințe] este deficitară”

CEO-ul Liebrecht & wooD Romania a spus că dezvoltatorii trebuie să contribuie la educarea clienților care cumpără în cadrul proiectelor imobiliare care, asemeni Lizierei de Lac, au la bază un concept eficient și regenrabil. „Beneficiarului trebuie să i se explice ce este eficiența energetică și de ce este importantă. Chiar dacă dezvoltatorul înțelege și obține ceva eficient și cost-effective, vine apoi beneficiarul - care nu înțelege - și anulează tot efortul [nostru] prin diferite soluții [aplicate ulterior]. Deci, omul trebuie să știe ce înseamnă verde, ce înseamnă toate aceste elemente și clienții trebuie să știe cum să aleagă, cum să compare,” a explicat Blaga.

Toate aceste dezvoltări către eficiență energetică și energie regenerabilă trebuie să fie ținută în spate de nivelul prețurilor, consideră omul de la cârma Liebrecht & wooD Romania. „În România, prețul pe metru pătrat trebuie să se alinieze cu vecinii noștri din vest pentru a se putea implementa toate tehnologiile de eficientizare. Altfel, [percepția va fi că] că sunt lucruri pe care nu ni le putem permite. Dacă se rămâne la nivelul actual, nu are sens, pentru că [clientul] va zice că nu are sens și va alege o soluție ieftină, dar poluantă”, a adăugat dezvoltatorul.

Conferința reConstruct Forum 2023 - State of Real Estate - Build for the Future este organizată de Wall-Street.ro și Start-up.ro și este susținută de partenerii noștri: One United Properties, Bog'Art, Genesis Property, Liebrecht & wooD, nhood, Elco Heating Solutions, Autonom și imod Flowers.

Sursa foto: Wall-Street.ro

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: