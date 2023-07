Victorie în instanță pentru dezvoltatorul One United Properties, poate construi pe malul lacului Floreasca

Dezvoltatorul imobiliar One United Properties a primit o decizie favorabilă din partea Tribunalului București, în legătură cu dosarul prin care îi era contestat dreptul de construi proiectul One Peninsula care se află în apropiere de lacul Floreasca din Capitală.

Compania a transmis o informare către Bursa de Valori București (BVB) prin care anunța investitorii de pe piața de capital că instanța a respins cererile contestatarilor proiectului imobiliar.

„Conducerea One United Properties S.A. (ONE) informează piața că Tribunalul București a respins cererea formulată de reclamanții din dosarul având nr. 34643/3/2020, în cadrul căreia autorizația de construire eliberată pentru realizarea proiectului One Peninsula (împreună cu decizia etapei de încadrare, certificatele de urbanism, avizul de defrișare și mai multe planuri urbanistice zonale) au fost contestate de mai multe persoane fizice care locuiesc în împrejurimi, solicitând anularea a acestora”, se arată în anunțul dezvoltatorului imobiliar.

Potrivit sursei citate, Tribunalul București a respins cererea ca fiind neîntemeiată și a dispus obligarea reclamanților la plata cheltuielilor judiciare suportate de One Peninsula S.R.L. în cadrul acestui dosar.

Hotărârea instanței nu este definitivă, putând fi atacată cu recurs.

„Societatea salută hotărârea favorabilă emisă de Tribunalul București, care menține valabilitatea autorizațiilor care au stat la baza dezvoltării One Peninsula. One Peninsula este un complex rezidențial de mica înălțime, care reprezintă o premieră pe piața imobiliară românească”, mai scris compania în anunțul remis BVB.

Compania susține că, ansamblul One Peninsula, situat pe Strada Navigatorilor nr. 15, este primul complex rezidențial din București cu sistem de tip geoexchange, unul dintre cele mai eficiente sisteme din punct de vedere energetic, mai curat din perspectiva mediului înconjurător și unul dintre cele mai rentabile sisteme disponibile de utilizare a spațiului.

Soluțiile de tip geoexchange nu emit dioxid de carbon, monoxid de carbon sau alte gaze cu efect de seră care contribuie la poluarea aerului. Deoarece sistemele geoexchange nu ard cantități semnificative de combustibil, precum gazul, petrolul, propanul sau cărbunele, ele funcționează la un cost mai mic și sunt mult mai curate.

Prin urmare, costurile pentru încălzirea și răcirea prin intermediul soluțiilor de tip geoexchange sunt mai mici decât cele rezultate din utilizarea soluțiilor tradiționale, fiind posibilă totodată și predictibilitatea autonomiei de consum pe termen lung.

