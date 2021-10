Cîțu: Nici secţiile ATI nu au fost pregătite de valul 4; cei responsabili vor plăti

Prim-ministrul Florin Cîţu a informat că urmează să primească până luni rezultatele anchetei privind modul în care Ministerul Sănătăţii a pregătit valul al patrulea al pandemiei de COVID-19.

El a afirmat, la Palatul Victoria, că persoanele responsabile pentru o insuficientă pregătire a sistemului sanitar "vor plăti, indiferent de funcţia pe care o deţin acum ori au deţinut-o" la Ministerul Sănătăţii.

Potrivit premierului, "nici secţiile ATI nu au fost pregătite" pentru valul al patrulea al pandemiei, având în vedere incendiul produs la Spitalul de Boli Infecţioase de la Constanţa, soldat cu şapte morţi.

"Am cerut acea anchetă la Ministerul Sănătăţii, am vrut să văd cum s-a pregătit valul patru, mai ales când e vorba de paturile ATI. Voi avea rezultatele, înţeleg, în acest weekend sau luni şi le voi prezenta. Deja ştim că am intrat în acest val patru cu un număr insuficient de paturi ATI. Ceea ce vedem astăzi este că nici secţiile ATI nu au fost pregătite pentru valul patru. Mai mult, a existat acel raport după tragedia de la Piatra Neamţ. Există o evaluare şi aş vrea ca Ministerul Sănătăţii să prezinte situaţia public, să arate cum au fost implementate acele măsuri din raportul respectiv şi ce soluţii au fost luate pentru fiecare secţie ATI", a declarat prim-ministrul.

El a menţionat că, în urma incendiului de la Constanţa, l-a demis din funcţie pe preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate (ANMCS), Vlad Teodor Berbecar, şi că se aşteaptă la aceeaşi "intransigenţă" şi în privinţa celor care nu au pregătit corespunzător gestionarea valului al patrulea al pandemiei de COVID-19.

"Eu îl demit pe domnul preşedinte pentru că este în subordinea Secretariatului General al Guvernului şi pot să fac acest lucru. Arată clar că nu şi-a dus la îndeplinire atribuţiile pe care le-am dispus în ceea ce priveşte pregătirea valului patru. Mă aştept la aceeaşi intransigenţă de la Ministerul Sănătăţii sau orice altă instituţie care avea atribuţii în pregătirea valului patru şi nu a făcut-o. Vom avea, repet, rezultatele anchetei de la Ministerul Sănătăţii în aceste zile, iar cei responsabili pentru că nu au pregătit valul patru vor plăti indiferent de funcţia pe care o deţin acum ori au deţinut-o la Ministerul Sănătăţii. (...) Cum voi avea mai multe informaţii, nu voi ezita să cer ca cei care sunt reponsabili că nu au pregătit valul patru, aşa cum am cerut încă de acum câteva luni de zile, să răspundă în faţa cetăţenilor şi, bineînţeles, cu funcţia", a spus prim-ministrul.

Florin Cîţu a subliniat că Ministerul Sănătăţii a avut în acest an un buget cu 5,7 miliarde de lei mai mare decât în 2020.

Pe 21 septembrie, premierul anunţa că va cere o anchetă privind modul în care Ministerul Sănătăţii a pregătit valul al patrulea al pandemiei.

Sursa foto: Agerpres

